باشگاه خبرنگاران جوان - شهلا میرگلوی بیات رئیس بیمارستان شهید اکبر آبادی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در این بیمارستان اعمال جراحی مختلف زنان، لاپاراسکوپی، جراحی پستان و جراحی عمومی زنان ارائه میشود و درمانگاه روان برای مادران باردار خدمات میدهد.
بیات ادامه داد: این بیمارستان مرکز آموزشی درمانی است و ۶۲ استاد مشغول به کار هستند. آموزشهای مختلف و بخشها در خصوص نوزادان و طب مادر و جنین و نازایی فعالیت میکنند.
این استاد زنان و زایمان با اشاره به بخش ژنتیک این بیمارستان، گفت: غربالگری بیماریها با تعرفههای دولتی انجام میگیرد و بانک شیر نیز از سال ۹۶ تاسیس شده و شیر برای نوزادان نارس ذخیره میشود و مادران شیر خود را برای این مرکز تقدیم میکنند و ذخیره سازی انجام میگیرد.
وی با بیان اینکه بزرگترین بخش ان آی سیو برای نوزادان نارس را در کل کشور داریم که ۶۰ تخت است، افزود: تنها مرکزی هستیم که دستگاهی برای نوزادان دچار کمبود اکسیژن خدمات سرمادرمانی ارائه میشود تا عوارض مغزی را در آینده کاهش میدهد.
رئیس بیمارستان اکبر آبادی تصریح کرد: زایمان بی درد از بخشهای مهم این بیمارستان است و بیش از ۹۰ درصد زایمانها در این بیمارستان با درد بسیار کم انجام میگیرد.
وی متذکر شد: یکی از بهترین بخشهای پریناتولوژی در این بیمارستان فعال است و مادران دچار بارداری پر خطر در این بخش نگهداری میشوند و با توجه به بیماری زمینهای که دارند خدمات برای تولد نوزاد ارائه میشود.
بیات با بیان اینکه خدمات مختلف درمانی به نوزادان ارائه میشود، گفت: فوق تخصص چشم نوزادان غربالگری نوزادان را انجام میدهند ضمن اینکه غربالگری شنوایی نوزادان در این مرکز فعال است.
وی با تاکید بر اینکه مرکز بسیار جامعی برای نوزادان و مادران است و اساتید بسیار خبره و دلسوز در اینجا فعالیت میکنند، ابراز کرد: کیفیت خدمات مربوط به مادران و نوزادان توسط دستیاران تخصصی ارائه میشود و این مرکز به خاطر آموزشی بودن و مقیم بودن اساتید در هر ساعت شبانه روز خدمات به مادران باردار ارائه میشود و تجهیزات بسیار کاملی در آن وجود دارد
به گفته بیات، خانم باردار برای زایمان یک اتاق کامل و خصوصی در اختیار دارد و حریم خصوصی بسیار خوبی برای مادران باردار ایجاد شده است.
رئیس بیمارستان شهید اکبر آبادی یاداور شد: اکنون برخی بخشها بازسازی شده و بخش جدیدی که توسط خیرین ایجاد شده تا ۳ ماه آینده به بهره برداری میرسد. روزانه ۸ تا ۱۰ زایمان طبیعی و سزارین در این بیمارستان انجام میشود.
در ادامه مژگان نامدار معاون آموزشی بیمارستان شهید اکبر آبادی بیان کرد: سیاستهای جوانی جمعیت در این مرکز درمانی دنبال میشود. حدود ۳ ماه پیش جشن هزارمین تولد حاصل از آی پی آف را گرفتیم و حدود ۴۵ درصد آی وی اف انجام شده در این بیمارستان منجر به تولد فرزند شده است.
وی ادامه داد: میزان موفقیت آی وی اف با کشورهای پیشرفته قابل رقابت است.
نامدار با بیان اینکه حمایت روانشناسی زوجین نابارور مورد توجه جدی قرار دارد و با کمک روانشناسان و روانپزشکان مرکز راه را سهلتر میکنیم تاکید کرد: اصلاح سبک زندگی و کاهش وزن بانوان در مسیر درمان ناباروری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.
وی افزود: جنین شناسان و آزمایشگاههای پیشرفته در این بیمارستان وجود دارد و یکی از بخشهای مهم بخش ژنتیک است به طوری که زوجینی که دچار اختلالات ژنتیکی هستند یا سن شان بالاست خدمات میگیرند.
به گفته وی میزان ناباروری در مردان و زنان ۳۵ تا ۴۵ درصد است، اما چاقی شیوع زیادی دارد و یکی از علل ناباروری چاقی است.