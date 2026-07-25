رئیس بیمارستان شهید اکبر آبادی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: مادران باردار و کودکان زیر ۵ سال در این بیمارستان خدمات رایگان دریافت می‌کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهلا میرگلوی بیات رئیس بیمارستان شهید اکبر آبادی دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: در این بیمارستان اعمال جراحی مختلف زنان، لاپاراسکوپی، جراحی پستان و جراحی عمومی زنان ارائه می‌شود و درمانگاه روان برای مادران باردار خدمات می‌دهد.

بیات ادامه داد: این بیمارستان مرکز آموزشی درمانی است و ۶۲ استاد مشغول به کار هستند. آموزش‌های مختلف و بخش‌ها در خصوص نوزادان و طب مادر و جنین و نازایی فعالیت می‌کنند.

این استاد زنان و زایمان با اشاره به بخش ژنتیک این بیمارستان، گفت: غربالگری بیماری‌ها با تعرفه‌های دولتی انجام می‌گیرد و بانک شیر نیز از سال ۹۶ تاسیس شده و شیر برای نوزادان نارس ذخیره می‌شود و مادران شیر خود را برای این مرکز تقدیم می‌کنند و ذخیره سازی انجام می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بزرگترین بخش ان آی سیو برای نوزادان نارس را در کل کشور داریم که ۶۰ تخت است، افزود: تنها مرکزی هستیم که دستگاهی برای نوزادان دچار کمبود اکسیژن خدمات سرمادرمانی ارائه می‌شود تا عوارض مغزی را در آینده کاهش می‌دهد.

رئیس بیمارستان اکبر آبادی تصریح کرد: زایمان بی درد از بخش‌های مهم این بیمارستان است و بیش از ۹۰ درصد زایمان‌ها در این بیمارستان با درد بسیار کم انجام می‌گیرد.

وی متذکر شد: یکی از بهترین بخش‌های پریناتولوژی در این بیمارستان فعال است و مادران دچار بارداری پر خطر در این بخش نگهداری می‌شوند و با توجه به بیماری زمینه‌ای که دارند خدمات برای تولد نوزاد ارائه می‌شود.

بیات با بیان اینکه خدمات مختلف درمانی به نوزادان ارائه می‌شود، گفت: فوق تخصص چشم نوزادان غربالگری نوزادان را انجام می‌دهند ضمن اینکه غربالگری شنوایی نوزادان در این مرکز فعال است.

وی با تاکید بر اینکه مرکز بسیار جامعی برای نوزادان و مادران است و اساتید بسیار خبره و دلسوز در اینجا فعالیت می‌کنند، ابراز کرد: کیفیت خدمات مربوط به مادران و نوزادان توسط دستیاران تخصصی ارائه می‌شود و این مرکز به خاطر آموزشی بودن و مقیم بودن اساتید در هر ساعت شبانه روز خدمات به مادران باردار ارائه می‌شود و تجهیزات بسیار کاملی در آن وجود دارد

به گفته بیات، خانم باردار برای زایمان یک اتاق کامل و خصوصی در اختیار دارد و حریم خصوصی بسیار خوبی برای مادران باردار ایجاد شده است.

رئیس بیمارستان شهید اکبر آبادی یاداور شد: اکنون برخی بخش‌ها بازسازی شده و بخش جدیدی که توسط خیرین ایجاد شده تا ۳ ماه آینده به بهره برداری می‌رسد. روزانه ۸ تا ۱۰ زایمان طبیعی و سزارین در این بیمارستان انجام می‌شود.

در ادامه مژگان نامدار معاون آموزشی بیمارستان شهید اکبر آبادی بیان کرد: سیاست‌های جوانی جمعیت در این مرکز درمانی دنبال می‌شود. حدود ۳ ماه پیش جشن هزارمین تولد حاصل از آی پی آف را گرفتیم و حدود ۴۵ درصد آی وی اف انجام شده در این بیمارستان منجر به تولد فرزند شده است.

وی ادامه داد: میزان موفقیت آی وی اف با کشور‌های پیشرفته قابل رقابت است.

نامدار با بیان اینکه حمایت روانشناسی زوجین نابارور مورد توجه جدی قرار دارد و با کمک روانشناسان و روانپزشکان مرکز راه را سهل‌تر می‌کنیم تاکید کرد: اصلاح سبک زندگی و کاهش وزن بانوان در مسیر درمان ناباروری بسیار مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: جنین شناسان و آزمایشگاه‌های پیشرفته در این بیمارستان وجود دارد و یکی از بخش‌های مهم بخش ژنتیک است به طوری که زوجینی که دچار اختلالات ژنتیکی هستند یا سن شان بالاست خدمات می‌گیرند.

به گفته وی میزان ناباروری در مردان و زنان ۳۵ تا ۴۵ درصد است، اما چاقی شیوع زیادی دارد و یکی از علل ناباروری چاقی است.

برچسب ها: بیمارستان زنان و زایمان ، نوزادان
خبرهای مرتبط
جراحی پیچیده پیوند کبد کودک ۷ ساله از انسان زنده
فعالیت ۱۱۸ بیمارستان در مرزهای شش گانه اربعین
پایان عملیات فیزیکی ساختمان جدید بیمارستان فارابی تا سال آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جایگزینی حقوق ریالی با ارز برای معلمان اعزامی به خارج از کشور
راهکاری مناسب برای مقابله با ریزش موی ژنتیکی + فیلم
نقش حنا در جلوگیری از ریزش مو + فیلم
خبر مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برخورد با بلاگرها تکذیب شد
عواملی که باعث افزایش شوره سر می‌شوند + فیلم
ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تجاوزات استکبار، برکت خون شهدا و توکل بر خداست
آغاز سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری استوار خواهد بود
غذا‌هایی که برای قلب خطرناک هستند
موشک غول‌پیکر استارشیپ به آرام‌ترین فرود روی آب دست یافت
ظرفیت ۴۰۰۰ دانش‌آموز نخبه برای پاسخگویی به نیاز‌های ملی
آخرین اخبار
۸۰ شرکت دانش‌بنیان با حمایت پارک فاوا در جیتکس دبی حضور یافتند
توسعه اینترنت ماهواره‌ای ایران با تکیه بر مشارکت‌های بین‌المللی + فیلم
پایش‌های میدانی اجرای برنامه پزشکی خانواده آغاز شد
آغاز سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری استوار خواهد بود
شیائومی به زودی ساعت جدید خود را عرضه خواهد کرد
موشک غول‌پیکر استارشیپ به آرام‌ترین فرود روی آب دست یافت
خبر مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برخورد با بلاگرها تکذیب شد
غذا‌هایی که برای قلب خطرناک هستند
عواملی که باعث افزایش شوره سر می‌شوند + فیلم
ضرورت به همراه داشتن دارو‌های مصرفی در پیادهروی اربعین
نقش حنا در جلوگیری از ریزش مو + فیلم
راهکاری مناسب برای مقابله با ریزش موی ژنتیکی + فیلم
ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تجاوزات استکبار، برکت خون شهدا و توکل بر خداست
ظرفیت ۴۰۰۰ دانش‌آموز نخبه برای پاسخگویی به نیاز‌های ملی
جایگزینی حقوق ریالی با ارز برای معلمان اعزامی به خارج از کشور
تخلف جدی در انتشار سؤالات نداشته‌ایم/ اجازه نمی‌دهیم شرایط جنگی آموزش کشور را مختل کند
کاظمی: حمایت از دانش‌آموزان دستاورد‌های بزرگ در المپیاد‌های جهانی به همراه خواهد داشت
توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از مسمومیت، کم‌آبی و مراقبت از بیماران قلبی در سفر اربعین
ابلاغ تأسیس «آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» جهاددانشگاهی توسط رئیس جمهور
باز هم فصل کنکور، باز هم تصمیماتی که آینده دانش‌آموزان را نشانه می‌رود
چرا دانشمندان هنوز حیات هوشمندی در کیهان پیدا نکرده‌اند؟
گوگل آماده عرضه بهترین گوشی خود می‌شود
سالانه بیش از ۳۰۰ هزار نفر در جهان غرق می‌شوند
کاهش کمبودهای دارویی به ۶۵ قلم/ اصرار بر یک برند مشخص نباید به عنوان کمبود قلمداد شود
خوراکی‌هایی که باید در پیاده‌روی اربعین به همراه داشته باشیم + فیلم
آگوست ۲۰۲۶؛ ماهی استثنایی با یک منظره نجومی نادر
دمنوش فوری درمان عفونت ویروسی در پیاده روی اربعین + فیلم
انواع بیماری‌های شایع در پیاده روی اربعین + فیلم
چرا فشار چشم بالا می‌رود؟
راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان + فیلم