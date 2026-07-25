مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور گفت: امکان ثبت درخواست والدین جهت سرویس مدرسه در سامانه سپند برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ همچنان فراهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام سرویس مدارس در تیر ماه، گفت: با توجه به درخواست‌های بیشمار والدین دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش، امکان ثبت درخواست والدین جهت سرویس مدرسه در سامانه (سپند) برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ همچنان فراهم است.

مسعود کاظمی با اشاره به بند ۱۰ ماده یک آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزی مصوب هیات وزیران، عنوان کرد: سامانه «سپند» به نشانی https://irtusepand.ir/ به منظور اجراء، ساماندهی، مدیریت و نظارت یکپارچه و مستمر بر عملکرد تمامی دستگاه‌های متولی، شرکت‌ها و رانندگان مجاز حمل و نقل دانش آموزی و ثبت نام اولیاء متقاضی حمل و نقل (سرویس) و همچنین تجمیع و به روزرسانی و پایش اطلاعات مربوطه، طراحی و راه اندازی شده است.

وی اعلام کرد: با توجه به درخواست‌های بیشمار والدین دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش، زمان ثبت درخواست والدین در سامانه سپند، برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در بازه زمانی محدود تمدید شد.

وی با ذکر اینکه تاکنون بیش از ۹۰ هزار اولیا درخواست سرویس مدارس خود را در سامانه سپند ثبت کردند، خاطر نشان کرد: اولویت تخصیص سرویس مدارس با والدینی است که در زمان مقرر ثبت درخواست نموده‌اند و به آندسته از والدین که محل سکونت و یا مدرسه فرزند آنان قطعی نشده است توصیه می‌شود ثبت درخواست را در سامانه انجام داده و پس از نهایی شدن نشانی منزل و یا مدرسه، نسبت به تکمیل ثبت نام و یا ویرایش اقدام نمایند.

کاظمی با اشاره به ثبت نام شرکت‌های متقاضی حمل و نقل دانش آموزی، تامین سرویس و نحوه نظارت بر سرویس مدارس گفت: در سامانه سپند، اطلاعات مربوط به ۳۹۰ شرکت حمل و نقل دانش آموزی ثبت شده که درخواست آنان توسط شهرداری‌ها در حال بررسی، ارزیابی و تائید می‌باشد.

مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور خطاب به والدین، بر اهمیت انتخاب مسیر قانونی تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست جهت حفظ امنیت و سلامت دانش‌آموزان، به هیچ عنوان از سرویس‌های غیرمجاز و خارج از این سامانه استفاده نکنند؛ چرا که ناوگان ثبت شده در سپند، تحت نظارت مستمر بوده و صلاحیت رانندگان و ایمنی خودرو‌های فعال در این حوزه به طور دقیق از سوی شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه احراز می‌شود.

منبع: ایسنا