مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور گفت: امکان ثبت درخواست والدین جهت سرویس مدرسه در سامانه سپند برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ همچنان فراهم است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور با اشاره به پایان مهلت ثبت‌نام سرویس مدارس در تیر ماه، گفت: با توجه به درخواست‌های بیشمار والدین دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش، امکان ثبت درخواست والدین جهت سرویس مدرسه در سامانه (سپند) برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ همچنان فراهم است.

مسعود کاظمی با اشاره به بند ۱۰ ماده یک آئین نامه اجرایی حمل و نقل دانش آموزی مصوب هیات وزیران، عنوان کرد: سامانه «سپند» به نشانی https://irtusepand.ir/ به منظور اجراء، ساماندهی، مدیریت و نظارت یکپارچه و مستمر بر عملکرد تمامی دستگاه‌های متولی، شرکت‌ها و رانندگان مجاز حمل و نقل دانش آموزی و ثبت نام اولیاء متقاضی حمل و نقل (سرویس) و همچنین تجمیع و به روزرسانی و پایش اطلاعات مربوطه، طراحی و راه اندازی شده است.

وی اعلام کرد: با توجه به درخواست‌های بیشمار والدین دانش آموزان و وزارت آموزش و پرورش، زمان ثبت درخواست والدین در سامانه سپند، برای سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ در بازه زمانی محدود تمدید شد.

وی با ذکر اینکه تاکنون بیش از ۹۰ هزار اولیا درخواست سرویس مدارس خود را در سامانه سپند ثبت کردند، خاطر نشان کرد: اولویت تخصیص سرویس مدارس با والدینی است که در زمان مقرر ثبت درخواست نموده‌اند و به آندسته از والدین که محل سکونت و یا مدرسه فرزند آنان قطعی نشده است توصیه می‌شود ثبت درخواست را در سامانه انجام داده و پس از نهایی شدن نشانی منزل و یا مدرسه، نسبت به تکمیل ثبت نام و یا ویرایش اقدام نمایند.

کاظمی با اشاره به ثبت نام شرکت‌های متقاضی حمل و نقل دانش آموزی، تامین سرویس و نحوه نظارت بر سرویس مدارس گفت: در سامانه سپند، اطلاعات مربوط به ۳۹۰ شرکت حمل و نقل دانش آموزی ثبت شده که درخواست آنان توسط شهرداری‌ها در حال بررسی، ارزیابی و تائید می‌باشد.

مدیر عامل اتحادیه حمل و نقل مسافر شهری کشور خطاب به والدین، بر اهمیت انتخاب مسیر قانونی تأکید کرد و از خانواده‌ها خواست جهت حفظ امنیت و سلامت دانش‌آموزان، به هیچ عنوان از سرویس‌های غیرمجاز و خارج از این سامانه استفاده نکنند؛ چرا که ناوگان ثبت شده در سپند، تحت نظارت مستمر بوده و صلاحیت رانندگان و ایمنی خودرو‌های فعال در این حوزه به طور دقیق از سوی شهرداری‌ها و سازمان‌های تابعه احراز می‌شود.

منبع: ایسنا

برچسب ها: سرویس مدارس ، حمل‌و‌نقل مسافر
خبرهای مرتبط
چمران در جمع خبرنگاران مطرح کرد:
قیمت‌گذاری نرخ سرویس مدارس بر اساس میزان تورم رسمی
نرخ کرایه سرویس مدارس تعیین می‌شود
تأکید معاون عمرانی فرمانداری تهران بر ساماندهی دوربین‌های ثبت تخلف
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
آخرین اخبار
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی
زاکانی: ۵۷ کیلومتر از مسیر‌های شهری کوتاه می‌شود
ساعدی‌نیا اجازه کافه‌داری ندارد
آغاز فعالیت ستاد اربعین بنیاد شهید برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
لزوم صحبت با زبان بازی در مواجهه با کودکان + فیلم
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
چگونگی درخواست کمک در صورت نداشتن آنتن موبایل + فیلم
توصیه‌های ستاد اربعین به زائران عتبات عالیات
ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو/ متخلفان تا ۵ برابر ارزش کالای تحمیلی جریمه می‌شوند
اعلام وضعیت قرمز در حریم پایتخت/ دست خالی شهرداری و جولان شارلاتان‌ها
امکان ثبت‌نام سرویس مدارس برای جاماندگان/ ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار نفر تاکنون
رئیس پلیس راه فراجا: بیش از ۶۵۰ هزار زائر از مرز‌های کشور خارج شدند
شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگی زرین به تاریخ ایثار، شهادت و مقاومت ایران افزودند
یک تن مواد مخدر روی میز پلیس تهران