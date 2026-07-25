طب سنتی دمنوشی را به منظور مقابله با برخی عفونت‌ها معرفی کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در این ویدئو مژگان تن‌ساز، متخصص طب سنتی در مورد اینکه با استفاده از دمنوش عفونت می‌توان عفونت‌های ویروسی را به صورت فوری درمان کرد صحبت کرده است که آن را مشاهده می‌کنید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: درمان بیماری ، طب سنتی ، طب ایرانی
خبرهای مرتبط
نوشیدن آب در چه شرایطی ضرر دارد؟ + فیلم
غذا‌های مناسب برای استفاده در فصل تابستان + فیلم
بررسی خواص روغن هندوانه در طب سنتی + فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جایگزینی حقوق ریالی با ارز برای معلمان اعزامی به خارج از کشور
راهکاری مناسب برای مقابله با ریزش موی ژنتیکی + فیلم
نقش حنا در جلوگیری از ریزش مو + فیلم
خبر مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برخورد با بلاگرها تکذیب شد
عواملی که باعث افزایش شوره سر می‌شوند + فیلم
ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تجاوزات استکبار، برکت خون شهدا و توکل بر خداست
آغاز سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری استوار خواهد بود
غذا‌هایی که برای قلب خطرناک هستند
موشک غول‌پیکر استارشیپ به آرام‌ترین فرود روی آب دست یافت
ظرفیت ۴۰۰۰ دانش‌آموز نخبه برای پاسخگویی به نیاز‌های ملی
آخرین اخبار
۸۰ شرکت دانش‌بنیان با حمایت پارک فاوا در جیتکس دبی حضور یافتند
توسعه اینترنت ماهواره‌ای ایران با تکیه بر مشارکت‌های بین‌المللی + فیلم
پایش‌های میدانی اجرای برنامه پزشکی خانواده آغاز شد
آغاز سال تحصیلی جدید به‌صورت حضوری استوار خواهد بود
شیائومی به زودی ساعت جدید خود را عرضه خواهد کرد
موشک غول‌پیکر استارشیپ به آرام‌ترین فرود روی آب دست یافت
خبر مصوبه شورای عالی فضای مجازی برای برخورد با بلاگرها تکذیب شد
غذا‌هایی که برای قلب خطرناک هستند
عواملی که باعث افزایش شوره سر می‌شوند + فیلم
ضرورت به همراه داشتن دارو‌های مصرفی در پیادهروی اربعین
نقش حنا در جلوگیری از ریزش مو + فیلم
راهکاری مناسب برای مقابله با ریزش موی ژنتیکی + فیلم
ایستادگی جمهوری اسلامی در برابر تجاوزات استکبار، برکت خون شهدا و توکل بر خداست
ظرفیت ۴۰۰۰ دانش‌آموز نخبه برای پاسخگویی به نیاز‌های ملی
جایگزینی حقوق ریالی با ارز برای معلمان اعزامی به خارج از کشور
تخلف جدی در انتشار سؤالات نداشته‌ایم/ اجازه نمی‌دهیم شرایط جنگی آموزش کشور را مختل کند
کاظمی: حمایت از دانش‌آموزان دستاورد‌های بزرگ در المپیاد‌های جهانی به همراه خواهد داشت
توصیه‌های بهداشتی برای پیشگیری از مسمومیت، کم‌آبی و مراقبت از بیماران قلبی در سفر اربعین
ابلاغ تأسیس «آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» جهاددانشگاهی توسط رئیس جمهور
باز هم فصل کنکور، باز هم تصمیماتی که آینده دانش‌آموزان را نشانه می‌رود
چرا دانشمندان هنوز حیات هوشمندی در کیهان پیدا نکرده‌اند؟
گوگل آماده عرضه بهترین گوشی خود می‌شود
سالانه بیش از ۳۰۰ هزار نفر در جهان غرق می‌شوند
کاهش کمبودهای دارویی به ۶۵ قلم/ اصرار بر یک برند مشخص نباید به عنوان کمبود قلمداد شود
خوراکی‌هایی که باید در پیاده‌روی اربعین به همراه داشته باشیم + فیلم
آگوست ۲۰۲۶؛ ماهی استثنایی با یک منظره نجومی نادر
دمنوش فوری درمان عفونت ویروسی در پیاده روی اربعین + فیلم
انواع بیماری‌های شایع در پیاده روی اربعین + فیلم
چرا فشار چشم بالا می‌رود؟
راهکار‌های پیشگیری از بیماری‌های مشترک انسان و حیوان + فیلم