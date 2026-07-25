معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، در قالب یک بسته ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال طراحی و تدوین است

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -زهرا بهروز آذر  معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده  در مراسم بزرگداشت امام مجاهد شهید و نکوداشت بانوان شهید جنگ های تحمیلی اخیر با اشاره به پایداری زنان در انجام وظایف تخصصی خود در شرایط بحرانی اظهار داشت: با وجود اینکه بارها مصوبات و آیین‌نامه‌هایی مبنی بر دورکاری ابلاغ شد، اما زنان متخصص ما ایستادگی کردند و به دورکاری نرفتند؛ چرا که باور داشتند موقعیت‌های شغلی آن‌ها تشریفاتی نیست، بلکه جایگاه‌هایی تخصصی و حرفه‌ای است که باید برای خدمت به مردم حفظ شود.

وی افزود: در عرصه خدمات مرتبط با نیروهای مسلح نیز زنان مهندس کشور به عنوان پشتیبان علمی و فناورانه عمل کردند و بخش اعظمی از محصولات فناوری پیشرفته که امروز مورد استفاده قرار می‌گیرد، حاصل تلاش و تولیدات آنان است.

معاون رئیس‌جمهور، زنان خانواده‌های نیروهای نظامی را بزرگ‌ترین پشتیبانان دفاعی کشور دانست و گفت: همسران و فرزندان غیورمردان نظامی با گرم نگاه داشتن کانون خانواده و تضمین امنیت و تربیت شایسته فرزندان، این آرامش خاطر را به مدافعان وطن می‌دهند که با تمرکز کامل به دفاع از مرزهای کشور بیندیشند.

وی با اشاره به حضور مستمر زنان در میادین اجتماعی و شهری، خاطرنشان کرد: در تجاوزهای آشکار و درگیری‌های اخیر نیز شاهد بودیم که نام زنان و کودکان در میان شهدای گران‌قدر به چشم می‌خورد؛ ما قدردان ایثارگری‌های یکایک این زنان فداکار هستیم و امیدواریم دعای خیر این شهدای گران‌قدر در حق ملت ایران مستجاب شود.

بهروز آذر در پایان با اشاره به برنامه‌های حمایتی دولت از آسیب‌دیدگان ناشی از تحولات اخیر گفت: حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده، به‌ویژه برای زنان سرپرست خانوار، در قالب یک بسته ویژه در وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال طراحی و تدوین است که جزئیات تخصصی و نحوه اجرای آن به‌زودی توسط وزیر مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

برچسب ها: کسب وکار ، توسعه
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