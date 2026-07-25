باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمدقاسمی - دکتر محمدرضا هنرور با بیان اینکه هاری بیماری کشنده‌ای است که پس از بروز علائم، درمان مؤثری ندارد، اما با واکسیناسیون و اقدامات به‌موقع قابل پیشگیری است افزود: بر اساس آخرین آمار، در یک سال گذشته در کشور ۴۴۱ هزار و ۴۹۷ مورد حیوان گزیدگی ثبت شده و ۲۰ نفر نیز بر اثر ابتلا به هاری جان خود را از دست داده‌اند.

وی از شهروندان خواست از نزدیک شدن، غذا دادن یا تماس با سگ‌ها و گربه‌های ولگرد و حیوانات مشکوک خودداری کنند و افزود: در صورت هرگونه حیوان‌گزیدگی، شست‌وشوی فوری محل زخم با آب و صابون به مدت حداقل ۱۵ دقیقه و مراجعه بدون تأخیر به مراکز پیشگیری و درمان هاری، مهم‌ترین اقدام برای جلوگیری از ابتلا به این بیماری است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در پایان گفت: مراجعه سریع به مراکز پیشگیری و درمان هاری و تکمیل روند واکسیناسیون، تنها راه مؤثر برای پیشگیری از این بیماری مرگبار است و هرگونه تأخیر می‌تواند جان فرد را به خطر بیندازد.