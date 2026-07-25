باشگاه خبرنگاران جوان - رحمت رحمت‌نژاد درباره برقراری قطار رشت -کرمانشاه ویژه اربعین حسینی اظهار کرد: در راستای ارج نهادن به شور و شعور حسینی مردم ولایتمدار استان گیلان و با هدف ارتقاء کیفیت خدمات حمل‌ونقل عمومی در ایام اربعین، قطار فوق‌العاده اربعین حسینی در مسیر رشت–کرمانشاه برقرار شده است.

وی گفت: این قطار روز یکشنبه ۴ مرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ از ایستگاه رشت حرکت و زائران را به شکل مستقیم به کرمانشاه منتقل می‌کند.

رحمت نژاد زمان بازگشت این قطار را روز دوشنبه ۱۲ مرداد ساعت ۱۰ . ۱۰ دقیقه از کرمانشاه به سمت رشت عنوان و بیان کرد: قطار مذکور از نوع کوپه‌ای ۶ تخته خواب با ظرفیت جابه‌جایی ۶۶۰ نفر است.

مدیرکل راه اهن شمال ۲یادآورشد: بلیت این قطار از طریق سکوهای اینترنتی فروش بلیت و دفاتر فروش حضوری در دسترس بوده و در حال فروش می‌باشد.

قطار رشت- قزوین نیمه اسفند سال ۹۷ توسط رئیس جمهور وقت بهره‌برداری شد؛ در زمان‌های عادی، این قطار در مقاصد رشت- مشهد و بالعکس و رشت- تهران و بالعکس برقرار است.