رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده‌های خام دامی گفت: از ابتدای سال  تاکنون به ۱۲ هزار تن رسیده و نیاز است این میزان برای تکمیل ذخایر استراتژیک افزایش یابد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - سید فخر الدین عامریان رئیس انجمن صنفی واردکنندگان فرآورده‌ های خام دامی گفت: ۷۰ تا ۸۰ درصد واردات از طریق مسیرهای زمینی ترکیه و عراق و بنادر جنوبی انجام می‌ شد.

به گفته وی، با توجه به وقوع جنگ تحمیلی سوم، میزان واردات گوشت قرمز از ابتدای سال  تاکنون به ۱۲ هزار تن رسیده و نیاز است این میزان برای تکمیل ذخایر استراتژیک افزایش یابد.

عامریان با بیان اینکه سال گذشته ۹۱ هزار تن گوشت قرمز وارد کشور شده بود، افزود: با توجه به تفاوت قیمتی قابل توجه میان گوشت تولید داخلی و گوشت وارداتی، تقاضا برای گوشت وارداتی بسیار بالا بود.

رئیس انجمن واردکنندگان فرآورده های خام دامی ادامه داد: در حال حاضر گوشت قرمز با قیمت بالای ۲ میلیون تومان به فروش می رسد که متاسفانه تعدد واسطه‌ ها منجر به افزایش قیمت گوشت شده است. 

وی با تاکید بر واردات گوشت با کیفیت و قیمت مناسب بیان کرد: واردات گوشت بدون انتقال ارز با توجه به نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصدی حقوق ورودی آن، سبب افزایش قیمت گوشت وارداتی می شود که برای مصرف کننده نهایی مقرون به صرفه نیست.

عامریان گفت: در شرایط کنونی باید گوشت با کیفیت پایین‌ تر و قیمت پایین تر وارد کشور شود، اما این کار به نفع مردم نیست زیرا واردات گوشت بی‌ کیفیت تنها باعث افزایش قیمت تمام‌شده و رسیدن گوشت به قیمت‌ های غیرقابل دسترس می‌شود.

برچسب ها: واردات گوشت قرمز ، قیمت گوشت
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۶ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
باید کشتی های خیلی پر سرعت برای انتقال گوشت و سبزیجات از جاهای دور ساخته بشه
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