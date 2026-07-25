باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمانه هرمزی - بهی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی با حضور در برنامه پرسمانِ صدا و سیمای استان گفت: شهرها و روستاهای بالای ۲۰ خانوار در اولویت توسعه قرار دارند؛ در شهرهای استان سرویسهای ارتباطی بهطور کامل وجود دارد و نواقص هم پیگیری و رفع میشود؛ اما از ابتدای دولت چهاردهم پروژه فیبر نوری منازل و مشاغل برای تأمین زیرساخت پایدار کلید خورده است.
او افزود: اپراتور فیبر نوری در شهر بیرجند شرکت شاتل و در سایر شهرها مخابرات است. پارسال پیشرفت خوبی در این مورد داشتیم؛ ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری در تعهد اجرای شرکت شاتل است که تاکنون نیمی از آن انجام شده است و الباقی تا پایان سال به بهرهبرداری خواهد رسید؛ تاکنون حفاری ۶۵۰ کیلومتر فیبر نوری در شهرهای استان انجام شده است.
بهی بیان کرد: توسعه ارتباطات در روستاهای بالای ۲۰ خانوار از پروژههای مهم دیگر دولت است که با اجرا و بهرهبرداری از ۱۳۱ پروژه با سرمایهگذاری ۸۵۰ میلیارد تومان برای روستاهای بالای ۲۰ خانوار، ۱۸۷ روستای دیگر و ۱۲ هزار خانوار از سرویسهای شبکه ملی ارتباطات و اطلاعات بهرهمند شدند؛ ۱۲۸ روستای باقیمانده بالای ۲۰ خانوار تا پایان دولت به سرانجام میرسد و مجموعاً ۱۶۰ روستای باقیمانده استان در برنامه اتصال به ارتباطات هستند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی ادامه داد: ارتباطات صرفاً ایجاد زیرساخت تلفن همراه و اینترنت نیست، بلکه میتواند باعث پیشرفت روستا و شناساندن آن روستا توسط اهالی شود؛ بهصورتی که محصولات، جاذبههای گردشگری و دستسازهها بهتر به سایر افراد معرفی میشوند، حتی از افراد دارای ایده در این حوزهها حمایتهای تسهیلاتی میکنیم.
او عنوان کرد: در شهر بیرجند ۵۰ کیلومتر توسط شاتل حفاری شده که زیر بار ارتباطات نرفته است، اما آنچه توسط مخابرات انجام شده از خیابان طالقانی به سمت جنوب شهر پوشش کامل است؛ صرفاً شمال شهر و همچنین سجادشهر پیمانکار در حال کار است و ظرف یک تا دو ماه آینده پوشش این مناطق نیز صورت میگیرد.
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بهی تصریح کرد: از مجموع روستاهای بیش از ۲۰ خانوار، حدود ۸۰ درصد روستاها دارای پوشش اینترنت همراه هستند.
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر مردم در شهرها و روستاها ضعف ارتباطات را احساس میکنند، از طریق شماره ۱۹۵ با ما در ارتباط باشند؛ ضمن اینکه ما هنوز سایتهایی در استان داریم که در حال اجرا هستند، بنابراین از مردم میخواهیم در اجرای آن همکاری لازم را داشته و نگرانیای بابت نزدیکی سایت به محل زندگیشان از حیث سلامت نداشته باشند.
او گفت: یکی از برنامههایی که برای فعالین حوزه ارتباطات و اطلاعات داریم این است که از محل تبصره ۱۸، ۸۷ میلیارد تومان برای ۳۵ طرح و ایده پرداخت و برای ۱۷۲ نفر اشتغال ایجاد شد.
بهی افزود: طرح رومینگ ملی بدون هزینه برای روستاها وجود دارد که مثلاً اگر ایرانسل سایتی در روستایی ایجاد کرده است، مشترکین همراه اول با ایجاد تنظیماتی در تلفن همراهشان، از خدمات سایت مدنظر استفاده کنند.