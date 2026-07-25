باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - فرانچسکا آلبانیزی، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور سرزمینهای اشغالی فلسطین روز شنبه حملات اسرائیل علیه غیرنظامیان فلسطینی در سراسر کرانه باختری اشغالی را «قتل عام» توصیف کرد و خواستار تحریم فوری تسلیحاتی و توقف تجارت با اسرائیل شد.
آلبانیزی در X گفت: «قتل عام علیه غیرنظامیان بیدفاع در سراسر کرانه باختری، در حالی که غزه زیر آتش است.»
او غیرنظامیان اسرائیلی و ارتش را به «همدستی» در این حملات متهم کرد و استدلال کرد که مسئولیت آن محدود به بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر یا «چند سیب گندیده» نیست.
آلبانیزی گفت: «همین حالا تحریم تسلیحاتی - همین حالا تجارت را متوقف کنید.» او افزود که چنین اقداماتی طبق قوانین بینالمللی الزامی است.
روز جمعه، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی و یسرائیل کاتز، وزیر جنگ این رژیم پس از حملهای در نزدیکی شهرک غیرقانونی حوات گیلاد که منجر به کشته شدن دو سرباز اسرائیلی و زخمی شدن سه نفر دیگر شد، دستور «عملیات نظامی گسترده» در روستاهای فلسطینی در سراسر کرانه باختری را صادر کردند.
به گفته منابع و شاهدان، اشغالگران اسرائیلی بعداً به چندین جامعه فلسطینی در فرمانداری نابلس حمله کردند و خانهها و سایر املاک فلسطینیان را به آتش کشیدند.
به گفته وزارت بهداشت فلسطین، چهار فلسطینی روز جمعه در حمله اشغالگران اسرائیلی و نیروهای اسرائیلی به شهر تل شهید شدند.
منبع: الجزیره