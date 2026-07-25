باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

ولایتمداری حقیقی از زبان شهید سیدحسن نصرالله + فیلم

شهید سید حسن نصرالله همیشه بر اهمیت ولایتمداری تاکید داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - شهید سیدحسن نصرالله، دبیرکل سابق حزب‌الله لبنان همیشه بر اهمیت ولایتمداری تاکید داشت. در فیلم زیر ولایتمداری حقیقی را از زبان ایشان مشاهده می‌کنید.

مطالب مرتبط
ولایتمداری حقیقی از زبان شهید سیدحسن نصرالله + فیلم
young journalists club

روحیه جهادی؛ میراث ماندگار رهبر شهید انقلاب + فیلم

ولایتمداری حقیقی از زبان شهید سیدحسن نصرالله + فیلم
young journalists club

وداع با جگر گوشه‌های ایران + فیلم

ولایتمداری حقیقی از زبان شهید سیدحسن نصرالله + فیلم
young journalists club

روایت وداعی دوباره + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۸۶۲

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۷۹۲

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۵۰۸

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۴۹۷

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۴۹۳

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha