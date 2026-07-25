باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای ارتقای کیفیت تولید، کاهش هزینه‌های تأمین نهاده‌های کشاورزی و توسعه همکاری‌های بین‌شبکه‌ای، مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی روستایی شهرستان‌های استان فارس با حضور در مشهد مقدس، از ظرفیت‌های تولیدی هلدینگ «کیمیا اکسیر شرق» بازدید و زمینه‌های همکاری مشترک در حوزه تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی را بررسی کردند.

این بازدید با هدف آشنایی نزدیک مدیران شبکه تعاونی‌های روستایی استان فارس با توانمندی‌های تولیدی و فنی هلدینگ «کیمیا اکسیر شرق» و بررسی ظرفیت‌های موجود برای ایجاد همکاری‌های پایدار در زمینه تأمین نهاده‌های کشاورزی انجام شد.

در جریان این بازدید، مدیران عامل اتحادیه‌های تعاونی روستایی شهرستان‌های استان فارس ضمن آشنایی با فرآیند‌های تولید، ترکیبات فنی و ویژگی‌های محصولات تولیدی این مجموعه، قابلیت سازگاری و کاربرد این محصولات با شرایط اقلیمی و نیاز‌های بخش کشاورزی استان فارس را مورد بررسی قرار دادند.

همچنین در نشست مشترک مدیران شبکه تعاونی‌های روستایی استان فارس و مسئولان هلدینگ «کیمیا اکسیر شرق»، موضوع ایجاد عاملیت‌های معتبر، توسعه همکاری‌های تجاری و تسهیل فرآیند توزیع کود‌های شیمیایی استاندارد و سایر نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

بررسی‌ها در این نشست بر ایجاد یک زنجیره تأمین منسجم و پایدار، کاهش هزینه‌های مبادله، کوتاه شدن مسیر دسترسی کشاورزان به نهاده‌ها و حذف واسطه‌های غیرضروری متمرکز بود؛ موضوعی که می‌تواند با بهره‌گیری از ظرفیت شبکه گسترده تعاونی‌های روستایی، نقش مؤثری در عرضه مستقیم‌تر نهاده‌های استاندارد و با قیمت مناسب به بهره‌برداران بخش کشاورزی ایفا کند.

سعید برزگر، مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان فارس، با تأکید بر اهمیت تقویت همکاری‌های درون‌شبکه‌ای و میان‌شبکه‌ای اظهار داشت: هدف ما از این سفر، ایجاد زنجیره تأمین پایدار در شبکه تعاونی‌های روستایی استان است. ما به دنبال این هستیم که با تقویت تعاملات میان‌شبکه‌ای و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی توانمند، دسترسی کشاورزان به نهاده‌های ضروری را تسهیل کنیم و با هم‌افزایی میان اتحادیه‌ها، خدمات بازرگانی را به شکلی نظام‌مند و در راستای حمایت از بهره‌برداران توسعه دهیم.

او افزود: تعاونی‌های روستایی به دلیل ارتباط مستقیم و مستمر با کشاورزان، می‌توانند نقش مهمی در شناسایی نیاز‌های واقعی بهره‌برداران، تأمین هدفمند نهاده‌ها و کاهش هزینه‌های دسترسی به محصولات مورد نیاز بخش کشاورزی داشته باشند. از این رو، توسعه همکاری با واحد‌های تولیدی توانمند و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و شبکه توزیع، یکی از اولویت‌های مهم شبکه تعاون روستایی استان فارس است.

مدیرعامل اتحادیه تعاون روستایی استان فارس با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های شبکه تعاون روستایی کشور، خاطرنشان کرد: هم‌افزایی میان شبکه‌های تعاونی استان‌های مختلف می‌تواند زمینه‌ساز تبادل تجربه، توسعه همکاری‌های اقتصادی و ایجاد ظرفیت‌های جدید در حوزه تأمین و توزیع نهاده‌های کشاورزی باشد.

در این بازدید همچنین بر ضرورت استمرار ارتباط میان شبکه تعاونی‌های روستایی استان فارس و مجموعه‌های تولیدی استان خراسان رضوی تأکید شد و مقرر شد ظرفیت‌های همکاری در زمینه تأمین، توزیع و توسعه بازار محصولات کشاورزی و نهاده‌های مورد نیاز، در چارچوب توافقات و برنامه‌های مشترک مورد پیگیری قرار گیرد.

این سفر و بازدید تخصصی، گامی در جهت تقویت پیوند‌های اقتصادی و تجاری میان شبکه‌های تعاون روستایی استان‌های فارس و خراسان رضوی و استفاده از ظرفیت‌های تولیدی و توزیعی موجود برای حمایت از کشاورزان و بهره‌برداران بخش کشاورزی به شمار می‌رود.

منبع: تعاون روستایی فارس