رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به تجربه شکست‌خورده تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار برای توسعه روستایی افزود: شبکه بانکی در پرداخت مؤثر این منابع به متقاضیان نهایی موفق نبود و بخش عمده‌ای از این پول‌ها به‌جای رسیدن به دست تولیدکنندگان و روستاییان، در بانک‌ها رسوب کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - سید مهدی غضنفری رئیس صندوق توسعه ملی در آیین امضای تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات (ریالی و ارزی) به بخش های اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته اظهار داشت: مشتریان این بخش از تسهیلات باید تجار و فعالان حوزه صادرات باشند تا فرآیند بازگشت منابع نیز به صورت ارزی و با اطمینان کامل صورت گیرد.

وی افزود: تفاهم‌نامه اعطای تسهیلات (ریالی و ارزی) به بخش های اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته بین صندوق توسعه ملی و معاونت روستایی رئیس جمهور به امضا رسید که در این تفاهمنامه با عاملیت بانک‌ها، ۱.۵ همت از سوی صندوق و ۱.۵ همت از سوی آورده بانک‌ها، در مجموع ۳ همت جهت تسهیلات روستایی روانه بازار خواهد شد.

این مقام مسئول ادامه داد: هدف ما از این رویکرد جدید، جلوگیری از رسوب منابع در سیستم بانکی و اطمینان از وصول مستقیم تسهیلات به دست متقاضیان نهایی است ضمن اینکه این اقدام به معنای تغییر اولویت‌های صندوق نیست؛ بلکه صندوق همچنان با قدرت در حوزه‌های نفت، معدن، فناوری‌های نوین و بازسازی مناطق جنگ‌زده فعالیت خود را با همان رویکرد پیش خواهد برد.

غضنفری با تأکید بر اینکه توسعه روستایی یکی از ارکان حیاتی توسعه ملی است، اظهار داشت: دوران بهره‌مندی روستاها از منابع طبیعی بدون نیاز به فناوری به پایان رسیده است. امروز انتظار می‌رود همان سطحی از رفاه که در مراکز شهری وجود دارد، در مناطق دورافتاده نیز جاری شود و این عین عدالت است.

وی بیان داشت: توسعه ملی و توسعه روستایی در یک رابطه متقابل هستند؛ روستا وقتی آباد شود به توسعه ملی کمک می‌کند و رونق توسعه ملی نیز باید موتور محرک عمران روستاها باشد. بنابراین بخشی از توفیقات این حوزه نیازمند هم‌افزایی در بخش‌های نفت، صنعت و حوزه‌های کلان اقتصادی است.

رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی به سهم ناچیز صندوق از کل تسهیلات ریالی کشور اشاره کرد و گفت: صندوق توسعه ملی اساساً یک صندوق ارزی است و ریال در اساسنامه آن تعریف نشده است. با این حال، بر اساس ماده ۵۲ قانون، طی سال‌های گذشته حدود ۱۰ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق به ریال تبدیل شد که با توجه به نوسانات ارزی، ارزش دلاری آن امروز بسیار کمتر از رقم اولیه است.

غضنفری با بیان اینکه مجموع گردش مالی تسهیلات ریالی صندوق به ۱۴۶ همت در سال های (۱۳۹۱ تا کنون ) رسیده است، تصریح کرد: این رقم تنها حدود یک درصد از حجم کل تسهیلات بانک‌های کشور را شامل می‌شود.

وی با اشاره به تجربه شکست‌خورده تخصیص ۱.۵ میلیارد دلار برای توسعه روستایی افزود: شبکه بانکی در پرداخت مؤثر این منابع به متقاضیان نهایی موفق نبود و بخش عمده‌ای از این پول‌ها به‌جای رسیدن به دست تولیدکنندگان و روستاییان، در بانک‌ها رسوب کرد.

این مقام مسئول، خاطر نشان کرد: با توجه به تجربیات تلخ گذشته و رسوب منابع در بانک‌ها، صندوق توسعه ملی نسبت به روش‌های پیشین معترض است و در حال حاضر به دنبال تغییر رویکرد و اتخاذ متدولوژی جدیدی برای حمایت واقعی از اقتصاد روستاها و مناطق محروم است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: صندوق توسعه ، تسهیلات
خبرهای مرتبط
فعلاً برنامه‌ای برای محدودیت عرضه سوخت نداریم
یک ریال از اعتبارات متعلق به مناطق محروم و روستا‌ها از مسیر اصلی منحرف نمی‌شود + فیلم
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
اعتبارات توسعه روستایی به دست اهلش می‌رسد/ جزئیات اعتبارات ۵ همتی ریالی و ارزی به روستا‌ها اعلام شد + فیلم
در پاسخ به باشگاه خبرنگاران جوان؛
سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی ۷۰۰ میلیون دلار در دو میدان نفتی/ پرداخت ۱.۱ میلیارد دلار برای نیروگاه‌های تجدیدپذیر+ فیلم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
واریز سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
آخرین اخبار
قیمت محصولات لبنی پرمصرف تغییر کرد
ظرفیت منصوبه نیروگاهی کشور به ۱۰۱ هزار مگاوات رسید/ تجدیدپذیر‌ها ۵۶۰۰ مگاواتی شدند
سامانه جدید رسیدگی به شکایات بازار سرمایه آغاز به‌کار کرد
تردد زائران اربعین در مرزها ۲۰ درصد افزایش یافت
تولید ماهانه گوشت مرغ به ۲۵۰ هزار تن رسید
خط مسافربری دریایی خرمشهر ـ بصره فعالیت خود را از سر می‌گیرد
افزایش ارزش افزوده تراش گوهرسنگ‌ها تا ۷۰۰ درصد/گردش مالی یک هزار و ۲۰۰ میلیارد دلاری سالانه جواهرات
ضرورت آزادسازی سهام عدالت و سپردن مدیریت آن به مردم
بازسازی زندگی و خرید لوازم خانگی با اعتبار طرح مهراد؛ همکاری «انتخاب من» و بنیاد علوی
همتی: حمایت از تولید بدون افزایش پایه پولی دنبال می‌شود
بهترین سایت خرید فالوور اینستاگرام چه ویژگی‌هایی دارد؟
گام تازه درگاه یکپارچه دارا برای پرداخت هوشمند سود سهامداران
بار ۳۷ هزار مگاواتی کولر‌ها بر شبکه برق/ تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف برای عبور از روز‌های گرم
فرایند صدور PRX الکترونیک می‌شود/ امکان انعقاد قرارداد الکترونیک بین شرکت‌های سبدگردان و مشتریان فراهم شد
پرداخت مستقیم حقوق نیرو‌های شرکتی به ذی‌نفع نهایی اجرا می‌شود
اضافه‌برداشت امروز، بحران آب فردا؛ زنگ خطر برای منابع زیرزمینی
ظرفیت نیروگاه‌های حرارتی از مرز ۷۹ هزار مگاوات گذشت
آمادگی بیش از یکهزار و ۶۵۰ موکب برای ارائه خدمات به زائران و جاماندگان اربعین + فیلم
سرنوشت خرید تضمینی گندم به کجا می‌رسد؟
تجهیز ۱۳۰ ناحیه به دستگاه‌های صدور آنی کارت سوخت
واریز سالانه ۱۱ میلیارد دلار درآمد نفتی به خزانه کشور
خودکفایی محصولات اساسی بدون توجه به افزایش بهره وری دست نیافتنی است
جزئیات تخفیف ۳۰ درصدی قبض برق برای مشترکان کم‌مصرف؛ گزارش عملکرد پس از پایان دوره اعلامی
افزایش نسبی دمای هوا تا روز دوشنبه در نیمه شمالی کشور
فعلاً برنامه‌ای برای محدودیت عرضه سوخت نداریم
دیدار وزیر نیرو با وزیر مدیریت سرزمینی و زیرساخت‌های ارمنستان
دولت در راستای بسترسازی برای آزادسازی سهام عدالت گام بردارد
"هما" پرواز‌های اربعین به نجف را از ۱۴ ایستگاه کشور انجام می‌دهد
از تأخیر در پرداخت مطالبات کالابرگ تا پیگیری مالیات فروشگاه‌های زنجیره‌ای در شهرستان‌ها + فیلم
صادرات ۱۵ محصول کشاورزی آزاد شد