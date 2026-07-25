باشگاه خبرنگاران جوان - تمامی صادرکنندگان چک‌های برگشتی در شبکه بانکی طی بازه زمانی اختلالات بانکی در بانک‌های ملی، صادرات ایران، تجارت و توسعه صادرات ایران کشور تا دو هفته فرصت دارند نسبت به رفع سوء اثر چک‌های خود اقدام کنند تا این موضوع در سابقه اعتباری چک و تسهیلات به عنوان نمره منفی لحاظ نشود.



همچنین تمامی تسهیلات و تعهدات سررسیدشده پرداخت نشده در بازه زمانی اختلالات نیز در صورت پرداخت طی دو هفته در سابقه اعتباری و گزارش‌های اعتبارسنجی تسهیلات و چک به عنوان نمره منفی لحاظ نمی‌شود.

منبع: بانک مرکزی