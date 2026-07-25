مدیر توزیع نیروی برق لامرد از کشف ۷۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن شیردل از کشف ۷۱ دستگاه ماینر غیرمجاز در این شهرستان از ابتدای سال جاری خبر داد و گفت: کارشناسان این مدیریت در راستای پایش شبکه و شناسایی مصارف غیرمتعارف، تاکنون موفق به شناسایی محل فعالیت استخراج غیرقانونی رمز ارز از ۹ مرکز غیرمجاز در این شهرستان شدند که با همکاری عوامل نیروی انتظامی، محل‌های مذکور شناسایی و دستگاه‌های ماینر غیرمجاز ضبط شد.

او با تأکید بر اینکه استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، فشار مضاعفی به شبکه توزیع وارد کرده و موجب تضییع حقوق سایر مشترکان می‌شود، گفت: این مدیریت با جدیت کامل و در چارچوب قانون با این پدیده برخورد می‌کند و از تمامی شهروندان نیز درخواست داریم در صورت مشاهده فعالیت‌های مشکوک، مراتب را از طریق سرشماره پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ شرکت توانیر گزارش داده و پاداش میلیونی دریافت کنند.

مدیر توزیع نیروی برق شهرستان لامرد در تشریح نحوه پاداش‌ها نیز توضیح داد: پاداش کشف ۱۰ ماینر اول از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به سه میلیون تومان به ازای هر دستگاه افزایش یافته است.

او افزود: پاداش کشف ۱۰ ماینر دوم نیز از یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به دو میلیون تومان برای هر دستگاه رسیده و برای کشف ۳۰ تا ۲۰۰ دستگاه نیز همچنان به ازای هر ماینر یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پرداخت می‌شود و در دستورالعمل جدید، سقف پرداخت پاداش‌ها نیز از ۳۰۰ میلیون تومان به ۳۲۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

شیردل در ادامه سخنان خود از تداوم اجرای مانور سراسری طرح مهتاب در این شهرستان نیزخبر داد و گفت: با هدف مدیریت مصرف، کاهش تلفات انرژی و برخورد با مصارف غیرمجاز از ابتدای اجرای طرح مهتاب تاکنون ۱۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمز ارز در این شهرستان از ۲ مرکز خانگی شناسایی و کشف و ضبط شده است.

شیردل ضمن دعوت از تمامی مشترکان این شهرستان جهت پیوستن به پویش «۲۵ درجه؛ قرار همدلی» تصریح کرد: مشترکان برق شهرستان با انجام اقدامات ساده، اما موثری چون: تنظیم دمای کولرگازی روی ۲۵ درجه سانتی‌گراد، خاموش نمودن لوازم برقی غیرضرور در منزل، به ویژه در ساعات اوج بار شبکه (ساعت ۱۲ الی ۱۷ و ۱۹ الی ۲۳) می‌توانند سهم بسزایی درعبور موفق از پیک تابستان و پایدار ماندن شبکه برق ایفا کنند.

منبع: توزیع برق فارس