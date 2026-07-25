باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - همزمان با استقرار زنبورستان‌ها در ارتفاعات شهرستان ساوجبلاغ، کارگاه آموزشی تخصصی تشخیص، پیشگیری و مقابله با بیماری‌های زنبور عسل با حضور زنبورداران، اعضای تعاونی زنبورداران شهرستان و کارشناسان برگزار شد. در این دوره آموزشی، تازه‌ترین یافته‌های علمی درباره بیماری‌های رایج و نوظهور زنبور عسل، راهکارهای کنترل و مدیریت کلنی‌ها و روش‌های نوین حفظ سلامت زنبورها به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد.

پگاه ولی‌زاده، عضو هیئت علمی بخش تحقیقات زنبور عسل مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، با اشاره به افزایش تلفات زنبورستان‌ها در سال‌های اخیر گفت: استفاده از سموم پرخطر کشاورزی، به‌ویژه فایپرونیل، و همچنین پدیده «لارومیری» یا تلفات لارو و شفیره، از مهم‌ترین عوامل آسیب به کلنی‌های زنبور عسل است. وی افزود: استفاده از سموم کم‌خطر، پرهیز از مصرف بی‌رویه مواد شیمیایی و آنتی‌بیوتیک‌های انسانی و اجرای مدیریت صحیح در زنبورستان‌ها، نقش مؤثری در کاهش تلفات و حفظ سلامت کلنی‌ها دارد.

وی با بیان اینکه علت دقیق بروز پدیده «لارومیری» هنوز به طور کامل مشخص نشده است، اظهار کرد: انجام مطالعات علمی گسترده و آموزش مستمر زنبورداران، بهترین راهکار برای مقابله با بیماری‌های نوظهور است و تا زمان شناسایی عوامل اصلی، اجرای برخی روش‌های مدیریتی از جمله حبس اصولی ملکه می‌تواند به کاهش خسارت‌ها کمک کند.

دهقان‌پور، رئیس تعاونی زنبورداران شهرستان ساوجبلاغ نیز با اشاره به فعالیت گسترده زنبورداران این شهرستان گفت: ساوجبلاغ با حدود ۲۹ هزار کلنی فعال یکی از قطب‌های زنبورداری استان البرز به شمار می‌رود و سالانه بیش از ۳۵۰ تن عسل در این شهرستان تولید می‌شود.

وی افزود: تعاونی زنبورداران ساوجبلاغ طی سال‌های اخیر با اجرای طرح اصلاح نژاد و تلقیح مصنوعی ملکه، موفق به پرورش ملکه‌های سالم، مقاوم و سازگار با شرایط اقلیمی کشور شده است؛ اقدامی که ضمن کاهش وابستگی به واردات ملکه، موجب افزایش توان کلنی‌ها، کاهش شیوع بیماری‌ها و ارتقای کیفیت تولید عسل شده است.

دهقان‌پور در پایان خواستار حمایت بیشتر دولت از صنعت زنبورداری شد و گفت: توسعه پوشش بیمه‌ای زنبورداران و رفع مشکلات استقرار کندوها در مراتع و اراضی منابع طبیعی، از مهم‌ترین مطالبات فعالان این حوزه است. وی تأکید کرد: با حمایت دستگاه‌های مسئول و تسهیل دسترسی زنبورداران به مراتع مناسب، می‌توان زمینه توسعه پایدار صنعت زنبورداری، حفظ سلامت کلنی‌ها و افزایش تولید عسل را بیش از پیش فراهم کرد.