مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از کاهش ۵ درصدی اوج مصرف برق در استان تهران نسبت به مدت مشابه سال قبل خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود محمودی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران با اشاره به دستور وزیر نیرو مبنی بر کنترل مصرف برق کشور در ایام اوج بار در محدوده ۷۰ هزار مگاوات، گفت: پیک مصرف برق کشور در تابستان پارسال حدود ۷۹ هزار مگاوات بود و مطابق دستور وزیر محترم نیرو، مدیرعامل شرکت توانیر همه شرکت‌های توزیع را مکلف کردند که حداکثر میزان مصرف برق امسال را در محدوده ۷۰ هزار مگاوات حفظ کنند.

وی افزود: بر این اساس، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران برنامه‌های گسترده‌ای برای کاهش تلفات و مدیریت مصرف برق در قالب اجرای طرح مهتاب و طرح ۱۰۰ شب صد بازدید به اجرا درآورده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، تصریح کرد: خوشبختانه با اجرای موفق این برنامه‌ها، میزان مصرف برق در استان تهران نه تنها از مصرف پارسال فراتر نرفت که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵ درصد هم کاهش یافته است.

محمودی در پایان با تقدیر از همکاری مشترکین استان تهران در رعایت برنامه‌ها و دستورالعمل‌های مدیریت مصرف، از هم‌استانی‌های عزیز خواست تا با تداوم این همکاری و مشارکت در روز‌های باقی‌مانده از فصل گرم، خادمان خود در صنعت برق را برای حفظ پایداری شبکه و تامین برق مطمئن برای همه مشترکین یاری کنند.

منبع: شرکت توزیع نیروی برق استان تهران