تحلیلگر سیاسی: مردم جهان دیگر حاضر نیستند به پروپاگاندای نظامی امپراتوری غرب گوش دهند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - جان بوسنیچ، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی مدعی شد گسترش دسترسی به اینترنت و رسانه‌های مستقل، انحصار روایت رسانه‌های جریان اصلی غرب را شکسته است. به گفته وی، این تغییر نگرش تنها به کشور‌های هدف آمریکا و اسرائیل محدود نیست و حتی در میان نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن، از جمله کانادا، نیز مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم امروز می‌توانند تحولات را بدون واسطه دنبال کنند، گفت دیگر بسیاری از افراد برای آگاهی از واقعیت‌ها به منابع مستقل مراجعه می‌کنند و حاضر نیستند تنها روایت‌های رسمی و آنچه «پروپاگاندای نظامی امپراتوری غرب» خواند را بپذیرند.