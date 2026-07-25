باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

تحلیلگر سیاسی: مردم جهان دیگر حاضر نیستند به پروپاگاندای نظامی امپراتوری غرب گوش دهند + فیلم

جان بوسنیچ، تحلیلگر سیاسی، با انتقاد از رسانه‌های جریان اصلی غرب گفت مردم برای آگاهی از واقعیت‌ها بیش از گذشته به رسانه‌های مستقل و اینترنت روی آورده‌اند و دیگر روایت‌های رسمی غرب را بدون، چون وچرا نمی‌پذیرند.

باشگاه خبرنگاران جوان - جان بوسنیچ، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌و‌گو با پرس‌تی‌وی مدعی شد گسترش دسترسی به اینترنت و رسانه‌های مستقل، انحصار روایت رسانه‌های جریان اصلی غرب را شکسته است. به گفته وی، این تغییر نگرش تنها به کشور‌های هدف آمریکا و اسرائیل محدود نیست و حتی در میان نزدیک‌ترین متحدان واشنگتن، از جمله کانادا، نیز مشاهده می‌شود.

وی با بیان اینکه مردم امروز می‌توانند تحولات را بدون واسطه دنبال کنند، گفت دیگر بسیاری از افراد برای آگاهی از واقعیت‌ها به منابع مستقل مراجعه می‌کنند و حاضر نیستند تنها روایت‌های رسمی و آنچه «پروپاگاندای نظامی امپراتوری غرب» خواند را بپذیرند.

مطالب مرتبط
تحلیلگر سیاسی: مردم جهان دیگر حاضر نیستند به پروپاگاندای نظامی امپراتوری غرب گوش دهند + فیلم
young journalists club

هالیوود؛ ابزار پروپاگاندا در آمریکا + فیلم

تحلیلگر سیاسی: مردم جهان دیگر حاضر نیستند به پروپاگاندای نظامی امپراتوری غرب گوش دهند + فیلم
young journalists club

واکنش تند تریتا پارسی به پروپاگاندا و دروغ‌سازی رسانه‌ای BBC جهانی علیه ایران! + فیلم

تحلیلگر سیاسی: مردم جهان دیگر حاضر نیستند به پروپاگاندای نظامی امپراتوری غرب گوش دهند + فیلم
young journalists club

افشاگری اینفلوئنسر آمریکایی درباره‌ پیشنهاد چندهزار دلاری اسرائیل برای حمایت از نسل‌کشی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم
۸۶۲

اسرائیل اینترنشنال رسانه نیست، شکنجه‌گاه است! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم
۷۹۲

حقوق نیرو‌های شرکتی در صورت تبدیل وضعیت کاهش می‌یابد + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم
۵۰۸

از شوک قیمت‌ها در بازار جهانی نفت تا توهم استقلال آمریکا از تنگه هرمز! + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم
۴۹۷

راز نهفته در نام عسلویه و پیوند با خلیج فارس + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم
۴۹۳

 فروریختن سپر دفاعی آمریکا + فیلم

۰۴ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha