فرمانده هنگ مرزی آستارا از نجات دو کودک ۶ و ۷ ساله در منطقه گردشگری حیران خبر داد و گفت مرزبانان پس از حدود دو ساعت جست‌وجوی مستمر این کودکان را سالم پیدا کرده و به خانواده‌هایشان تحویل دادند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمید باقری در این رابطه اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی دو کودک ۶ و ۷ ساله در منطقه گردشگری حیران، مرزبانان گروهان مرزی این منطقه بلافاصله با حضور در محل، عملیات جست‌وجو و گشت‌زنی برای یافتن این کودکان را آغاز کردند.

وی افزود: مرزبانان با بهره‌گیری از توان عملیاتی و انجام جست‌وجوی مستمر در محدوده مورد نظر، پس از حدود دو ساعت تلاش موفق شدند هر دو کودک را در صحت و سلامت کامل پیدا کنند.

باقری با بیان اینکه پس از اطمینان از سلامت جسمی کودکان، آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده شدند؛ تصریح کرد: اقدام سریع و حضور به‌موقع مرزبانان موجب شد این حادثه بدون هیچ‌گونه آسیب و با بازگشت سالم کودکان به آغوش خانواده پایان یابد.

برچسب ها: مفقودی ، هنگ مرزی
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