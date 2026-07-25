باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ حمید باقری در این رابطه اظهار کرد: در پی اعلام مفقودی دو کودک ۶ و ۷ ساله در منطقه گردشگری حیران، مرزبانان گروهان مرزی این منطقه بلافاصله با حضور در محل، عملیات جستوجو و گشتزنی برای یافتن این کودکان را آغاز کردند.
وی افزود: مرزبانان با بهرهگیری از توان عملیاتی و انجام جستوجوی مستمر در محدوده مورد نظر، پس از حدود دو ساعت تلاش موفق شدند هر دو کودک را در صحت و سلامت کامل پیدا کنند.
باقری با بیان اینکه پس از اطمینان از سلامت جسمی کودکان، آنان به خانوادههایشان تحویل داده شدند؛ تصریح کرد: اقدام سریع و حضور بهموقع مرزبانان موجب شد این حادثه بدون هیچگونه آسیب و با بازگشت سالم کودکان به آغوش خانواده پایان یابد.