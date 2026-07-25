رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی درگذشت اکبر عبدی هنرمند مطرح سینما، تئاتر و تلویزیون را تسلیت گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدباقرقالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی امروز شنبه (سوم مردادماه) در پیام تسلیت به مناسبت درگذشت اکبر عبدی نوشت: درگذشت هنرمند برجسته، توانا و محبوب سینما، تئاتر و تلویزیون، مرحوم اکبر عبدی، موجب اندوه و تأسف عمیق اینجانب، جامعه هنری و دوستداران فرهنگ این مرز و بوم گردید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در این پیام افزود: اکبر عبدی از چهرههای ماندگاری بود که هنر را با جان و دل از مردم و برای مردم آموخت. او در طول دههها فعالیت مستمر، با استعدادی کمنظیر و انعطافی شگرف درخلق طیف وسیعی از شخصیتهای کمدی و جدی، آینهای تمامنما از سادگی، صمیمیت و روانشناسیِ لایههای مختلف جامعه ایرانی را به نمایش گذاشت. صداقت، بیان صریح و خصلت مردمی او، نه تنها حلاوت هنر اصیل را به خانهها آورد، بلکه او را به عنصری پرنفوذ در خاطره جمعی این ملت بدل ساخت.
قالیباف در ادامه این پیام تاکید کرد: بیشک نقشآفرینیهای بیبدیل و خاطرهساز او از معصومیت و سادگی «باز هم مدرسهام دیر شد» تا طنز گزنده و ماندگار «آدم برفی»، و از حضورهای اثرگذار دیگر همچون روحانی عارف خوش سخن «رسوایی» و دیگر نقشها در آثار کمدی و اجتماعی تا همیشه تاریخ در تارک هنر این کشور خواهد درخشید و جای خالی او به سادگی پر نخواهد شد.
رئیس قوه مقننه در این پیام خاطرنشان کرد: اینجانب ضایعه درگذشت این هنرمند فقید را به خانواده محترم ایشان، جامعه هنری کشور و عموم هنردوستان تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن مرحوم غفران واسعه الهی و همنشینی با صالحان، و برای بازماندگان صبوری و آرامش مسئلت دارم.