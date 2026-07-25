باشگاه خبرنگاران جوان - بابالمندب که حلقه اتصال دریای سرخ به اقیانوس هند است، در سالهای اخیر به یکی از مهمترین شریانهای انتقال نفت جهان تبدیل شده است. پس از اختلال در تردد نفتکشها از تنگه هرمز در پی جنگ افروزی آمریکا در غرب آسیا، عربستان بخش بزرگی از صادرات خود را از طریق خط لوله شرق–غرب به بندر ینبع منتقل کرد؛ تغییری که باعث شد روزانه میلیونها بشکه نفت از مسیر بابالمندب راهی بازارهای آسیایی شود.
اما این مسیر جایگزین نیز با تشدید تنشها و تهدید کشتیرانی در بابالمندب با چالش روبهرو شد و نگرانیها درباره همزمانی بحران در دو گلوگاه اصلی انتقال انرژی افزایش یافت. نتیجه این وضعیت، جهش قیمت نفت و برجستهتر شدن این واقعیت بود که هرمز و بابالمندب، دو کلید طلایی بازار انرژی هستند و هرگونه اختلال در آنها میتواند اقتصاد جهانی را تحت تأثیر قرار دهد.