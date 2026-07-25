باشگاه خبرنگاران جوان - علیاصغر دهقانی گفت: از مجموع ثبتنامکنندگان، ۱۷ هزار و ۸۶۰ نفر مرد و ۲۰ هزار و ۱۴۰ نفر زن هستند، که فرآیند اعزام آنها از ۲۵ تیرماه سال جاری آغاز شده است.
وی با بیان اینکه تاکنون ۲۰ هزار زائر از استان هرمزگان به عراق اعزام شدهاند، اظهار کرد: ۵۸۰ نفر از این زائران نیز پس از انجام زیارت به کشور بازگشتهاند.
مدیر حج و زیارت هرمزگان با اشاره به اینکه نامنویسی در سامانه سماح به آدرس samah.haj.ir تا ۱۲ مردادماه امسال ادامه دارد، تصریح کرد: زائران برای بهرهمندی از خدمات بیمهای و دریافت ارز اربعین، فقط باید در این سامانه ثبتنام کرده و کد رهگیری دریافت کنند.
دهقانی خاطرنشان کرد: زائران بالای پنج سال میتوانند تا ۱۲ مردادماه امسال، با مراجعه به شعب منتخب بانکهای ملی، ملت، سپه، قرضالحسنه مهر ایران، گردشگری، شهر و پست بانک، ۲۰۰ هزار دینار ارز اربعین دریافت کنند.
وی تاکید کرد: ثبتنام در سامانه سماح برای زائران پیادهروی اربعین الزامی است و همه خدماتدهیها در طول مسیر و مرزها منوط به دارا بودن کد رهگیری از این سامانه است.