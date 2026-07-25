باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در پاسخ به این پرسش که در حال حاضر کدام مجموعه بر حریم تهران نظارت و مدیریت می‌کند، اظهار کرد: هیچ نهادی مدیریت بر حریم را انجام نمی‌دهد؛ استانداری با کدام اداره و کدام نیرو حریم را اداره کند؟

وی با تأکید بر اینکه حریم فعلاً دست عده‌ای شارلاتان است و هرکسی هرکاری می‌خواهد در آن انجام می‌دهد، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حریم پایتخت وضع نابسمانی دارد؛ شهرداری برای شناسایی و برخورد با تخلفات وارد عمل می‌شود، اما معمولاً درگیری رخ می‌دهد و می‌گویند حریم به شهرداری ارتباطی ندارد.

چمران همچنین تصریح کرد: شرایط ناهنجاری در حریم وجود دارد و ما هرچه به آنها اعلام کردیم که فعلاً با حریم چنین برخورد نکنید توجهی نکردند. دو هفته قبل نیز شورای عالی معماری و شهرسازی جلسه‌ای برای رفع اختلافات حریم برگزار کرد که بنده در این جلسه شرکت نکردم و مکتوب اعلام کردم که این اختلاف به ما ارتباطی ندارد و در آن شرکت نمی‌کنیم.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در ادامه یادآور شد: شورای عالی نیز اعلام کرد که ما با تهران کاری نداریم و مسئله با شهر‌های دیگر است؛ این در حالی‌ست که تمام شهر‌های حریم با هم مشکل دارند و بخشی از حریم هم با شهر تهران است و با این اقدامی که انجام دادند تمام شهر‌ها را با هم درگیر کرده‌اند. باید گزارش این جلسه را دریافت کنیم که ببینیم چه تصمیماتی برای حل اختلافات در حریم گرفته شده است.