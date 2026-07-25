باشگاه خبرنگاران جوان -قاسم زندی،معاون آموزش متوسطه اداره‌کل آموزش و پرورش قم گفت: توسعه رشته‌های هنرستانی در قم بر اساس طرح آمایش سرزمین و نیازسنجی بازار کار انجام و تلاش شده‌است رشته‌هایی راه‌اندازی شود که بیشترین ارتباط را با ظرفیت‌های اقتصادی و صنعتی استان داشته باشند.

وی اضافه کرد: در همین راستا رشته‌های «چاپ» و «کفش» به مجموعه رشته‌های هنرستانی استان افزوده که با توجه به ظرفیت‌های موجود در این بخش‌ها و نیاز بازار کار انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین در قالب طرح «همنوا»، هنرستان وابسته به مرکز آموزشی امام خمینی(ره) با چهار رشته ماشین‌ابزار، مکانیک خودرو، تاسیسات مکانیکی و سازه‌های فلزی راه‌اندازی شده تا زمینه تربیت نیروی انسانی ماهر در رشته‌های مورد نیاز صنعت فراهم شود.

زندی با اشاره به ملاک‌های تعیین رشته‌های هنرستانی، گفت: نیاز بازار کار مهم‌ترین معیار برای ایجاد یا بازنگری رشته‌هاست و به همین منظور دبیرخانه تطبیق نیروی انسانی بر اقتصاد استان، مسوولیت ساماندهی آمایش سرزمین رشته‌ها و تدوین اطلس مهارتی استان را بر عهده دارد.

وی اضافه کرد: در جلسات شورای آموزش و پرورش استان نیز با حضور دستگاه‌های مرتبط، نیازهای صنایع، بخش کشاورزی و سایر حوزه‌های اقتصادی بررسی می‌شود تا توسعه آموزش‌های مهارتی متناسب با فرصت‌های اشتغال استان دنبال گردد.

وی خاطرنشان کرد: هدف آموزش و پرورش، هدایت دانش‌آموزان به سمت رشته‌هایی است که علاوه بر پاسخگویی به نیاز بازار کار، زمینه اشتغال پایدار و کارآفرینی آنان را پس از فراغت از تحصیل فراهم کند.

منبع:آموزش و پرورش قم