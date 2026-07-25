باشگاه خبرنگاران جوان - زهره اولیا مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا با اشاره به هزینه سرمایهگذاری نیروگاههای خورشیدی خانگی اظهار کرد: قیمت احداث این نیروگاهها به نوع تجهیزات و شیوه اتصال به شبکه بستگی دارد، اما برای نیروگاههای متصل به شبکه (On-Grid) که بدون ذخیرهساز و اینورتر هیبریدی اجرا میشوند، هزینه سرمایهگذاری در بازار بین ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان است.
وی افزود: این میزان سرمایهگذاری با توجه به درآمد حاصل از فروش برق، از توجیه اقتصادی مناسبی برخوردار بوده و امکان بازگشت سرمایه را برای سرمایهگذاران فراهم میکند.
مدیرکل دفتر بررسیهای اقتصادی و تأمین منابع مالی ساتبا همچنین از ایجاد بسترهای اینترنتی برای تسهیل فرآیند دریافت تسهیلات خبر داد و گفت: پلتفرمهای مورد تأیید ساتبا امکان ثبت درخواست، دریافت مشاوره، انتخاب ظرفیت مناسب نیروگاه و پیگیری مراحل دریافت تسهیلات را بهصورت غیرحضوری برای متقاضیان فراهم کردهاند.
اولیا تصریح کرد: این تسهیلات از طریق بسترهای اینترنتی و با همکاری پلتفرمهای اعتبارسنجی ارائه میشود و متقاضیان میتوانند با شرایطی ساده و ارائه یک فقره چک، درخواست خود را ثبت کنند.
منبع: وزارت نیرو