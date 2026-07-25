مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه گیلان ۳۰۰۰ هکتار اراضی هندوانه دارد،گفت : پیش بینی می شود امسال کشاورزان گیلانی حدود ۷۰هزار تن هندوانه از باغ هایشان برداشت کنند.‌

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سمیه بشارتی - صالح محمدی، مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان در گفتوگو با خبرنگار ما از آغاز برداشت هندوانه در سطح ۳۰۰۰ هکتار از اراضی جالیزی استان خبرداد و گفت: برداشت این محصول نیز از اواسط تیر آغاز و تا اوایل شهریور ادامه دارد.
مدیر کل جهاد کشاورزی گیلان با بیان اینکه کشت هندوانه در استان گیلان همه ساله از اواسط فروردین تا اواسط اردیبهشت انجام میشود، افزود: سطح زیر کشت هندوانه استان که غالبا به صورت کشت دیم میباشد معادل ۳۰۰۰ هکتار است.
وی به پیش بینی برداشت امسال اشاره و اذعان کرد: پیش بینی میشود کشاورزان گیلانی امسال حدود ۷۰ هزار تن محصول هندوانه به ارزش اقتصادی ۲۸۰۰ میلیارد تومان برداشت کنند.
گفتنی است: کشت هندوانه بیشتر در منطقه چاف شهرستان لنگرود به عنوان قطب هندوانه کاری استان با سطح زیر کشت ۱۳۵۰ هکتار انجام شده و همچنین در شهرستانهای رشت، صومعه سرا، لاهیجان،انزلی و تالش نیز شاهد کشت این محصول میباشیم.