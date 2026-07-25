باشگاه خبرنگاران جوان - اولین روز از فصل نخست مسابقات برترین‌های گلف بانوان امروز با حضور فریبا محمدیان معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان کلید خورد معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان صبح امروز با حضور در زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران، ضمن بازدید از زمین گلف این مجموعه ورزشی، دیداری صمیمانه با دختران گلفر، حاضر در نخستین دوره مسابقات برترین‌های گلف بانوان داشت.

در این بازدید که با حضور حمید عزیزی رئیس و مهرداد جمشیدی دبیرکل فدراسیون و نیز با حضور نگار صیادی مسئول فنی مسابقات برگزار شد، فریبا محمدیان، رئیس فدراسیون گلف را یکی از مدیران برجسته ورزش ایران خواند و گفت: دکتر عزیزی یکی از مدیران برجسته است و به عقیده من گلف فرصت جدیدی را برای احیا، رشد و بالندگی به‌دست آورده است.

وی افزود: به‌عنوان عضو کوچکی از تیم بزرگ وزارت ورزش و جوانان، شاهد هستم که دکتر عزیزی هم به‌عنوان عضو هیات اجرایی کمیته ملی المپیک و هم به‌عنوان رئیس فدراسیون برای حضور گلف در بازی‌های آسیایی ناگویا تا چه اندازه تلاش کرد.

معاون توسعه ورزش بانوان با اشاره به حضور احمد دنیامالی در راس این وزارت‌خانه ادامه داد: در این دوره با حضور وزیری مواجه هستیم که اولویت بسیاری از برنامه‌های کلانش توسعه جامع ورزش زنان است و این یک فرصت بسیار بی‌نظیری است. دکتر عزیزی به محض آن‌که با این استراترژی وزیر مواجه شد، سعی کرد بهترین امتیازات را برای گلف جذب کند. من به‌عنوان فردی که ماموریتم توسعه ورزش بانوان است، وظیفه خودم می‌دانم که از برادر خوبم دکتر عزیزی قدردانی کنم. خدا را شاکرم که در این دوره نفر اول ورزش کشور (وزیر ورزش) از همه فدراسیون‌ها و استان‌ها درخصوص عملکردشان در حوزه بانوان مطالبه‌گری دارند. ظرفیت بانوان ورزشکار بسیار بالاست و وزیر ورزش نیز اعتقاد دارد که بانوان قدردان فرصت‌ها هستند و اگر فرصت‌ها را برای دختران ورزشکار فراهم کنیم، یقینا پاسخ بسیار درخور و شایسته‌ای خواهند داد.

محمدیان ادامه داد: گلف یکی از مهم‌ترین رشته‌های ورزشی استراتژیک دنیا برای آموزش مدیران و سیاست‌مداران است. امروز گلف‌های مینیاتوری (مینی‌گلف) در دفاتر بسیاری از مدیران برجسته دنیا وجود دارد و آنها در ساعت‌هایی که دچار چالش فکری می‌شوند، با پرداختن به گلف مینیاتوری سعی می‌کنند سلول‌های مغزی‌شان را فعال کنند تا بتوانند از چالش‌های عمده‌ای که در سیاست و تجارت‌شان دارند، خارج شوند.

وی گفت: البته تنها کسی که از گلف سوءاستفاده کرده و گلف اثری روی او نگذاشته، رئیس جمهور دیوانه آمریکاست که به اعتقاد من گلف روی او اثر معکوس داشته است. شما گلفر‌ها قدر خود را بدانید، چون رشته‌ای را انتخاب کرده‌اید که از شما استراتژیست‌های بی‌نظیری می‌سازد. با این دیدگاه وارد زمین گلف شوید که فقط به دنبال وارد کردن توپ در مسیر نباشید، مهم آن است که شما استراتژی دارید و همه جوانب را نگاه می‌کنید. شما می‌توانید در آینده همچون دکتر عزیزی، مدیران بسیار برجسته‌ای شوید. خدا را شاکرم که امروز با فرصت خوبی که رئیس فدراسیون گلف به من داد، خدمت شما بودم. امیدوارم با وجود کمبود‌های سخت‌افزاری که داریم، دختران گلفر ایران را در رنکینگ‌ها و رتبه‌های بالاتری در آسیا و دنیا ببینیم.

معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به حضور نازنین شهرکی به‌عنوان نماینده زنان گلفر ایران در بازی‌های آسیایی ناگویا گفت: امیدوارم نازنین شهرکی در ناگویا افتخارآفرینی کند و هم پرچم گلف را بالا ببرد و هم پرچم ایران را. برای همه شما آرزوی موفقیت دارم.

گفتنی است فصل نخست مسابقات برترین‌های گلف بانوان از اول تا ۶ مردادماه به میزبانی زمین گلف مجموعه ورزشی انقلاب تهران با دعوت ۲۲ گلفر تراز اول کشور برگزار می‌شود.