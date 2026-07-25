رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس گفت: در مسیر گشایش و تقویت زیرساخت‌های تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری‌های عمرانی، با واگذاری و توسعه حدود ۱۰۰ هکتار از اراضی ملی جهت اجرای چهار طرح شهرک صنعتی در سطح استان موافقت شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - احد بهجت حقیقی با اعلام این خبر اظهار کرد: در نشست تخصصی تیرماه کمیسیون ماده ۲۱ درخواست‌های واگذاری اراضی مربوط به چهار شهرک صنعتی مورد بررسی دقیق کارشناسی قرار گرفت و در نهایت با اجرای این طرح‌ها موافقت شد.

به گفته او؛ بر اساس مصوبات نهایی این کمیسیون تخصیص و واگذاری اراضی شهرک صنعتی خفر به مساحت ۴۹ هکتار، شهرک صنعتی جویم به مساحت ۳۰ هکتار، شهرک صنعتی استهبان به مساحت ۱۴ هکتار و همچنین طرح توسعه شهرک صنعتی اقلید به مساحت ۱.۷ هکتار به تصویب رسید که در مجموع رقمی معادل ۹۴.۷ هکتار را شامل می‌شود.

بهجت حقیقی با بیان اینکه این مجموعه همواره حامی طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری‌های قانونی است تصریح کرد: بررسی دقیق پرونده‌ها و تسریع در فرآیند‌های قانونی موجب بسترسازی برای اجرای طرح‌های عمرانی شده و نقشی کلیدی در تحقق توسعه متوازن استان ایفا می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس در پایان تأکید کرد: اجرای این مصوبات ضمن تقویت زیرساخت‌های صنعتی زمینه را برای جذب سرمایه‌گذاری، رونق تولید، ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه پایدار در مناطق مختلف استان فارس فراهم خواهد کرد.

منبع: جهاد کشاورزی فارس 

برچسب ها: جهاد کشاورزی فارس ، شهرک صنعتی ، اراضی ملی
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