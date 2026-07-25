باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گفته رسانههای دولتی، مقامات بیش از ۲۰ هزار نفر را تخلیه کرده و خدمات راهآهن را در جنوب چین به حالت تعلیق درآوردهاند، زیرا طوفان نول، بارانهای سیلآسا و بادهای شدید را به دنبال دارد.
مرکز ملی هواشناسی چین اعلام کرد که پیشبینی میشود این طوفان بین عصر شنبه تا صبح یکشنبه به منطقه ساحلی از هنگ کنگ تا استان گوانگدونگ برسد.
این سازمان روز شنبه پس از هشدار مبنی بر وقوع طوفان و بارانهای سیلآسا در بخشهایی از گوانگدونگ و استان همسایه فوجیان، وضعیت هشدار نارنجی طوفان را حفظ کرد که دومین سطح بالا در سیستم چهار سطحی آن است.
شبکه تلویزیونی دولتی CCTV در اواخر جمعه در بیانیهای اعلام کرد که بیش از ۲۰ هزار نفر در گوانگدونگ تخلیه شدهاند. این شبکه افزود که کشتیهای ماهیگیری فعال در دریا در این استان برای «پناه گرفتن از طوفان» به بنادر بازگشتهاند.
CCTV اعلام کرد که گوانگدونگ صبح شنبه برخی از خدمات قطار را به حالت تعلیق درآورد و تمام خدمات قطار در این استان روز یکشنبه متوقف شد.
طبق گزارش رسانههای محلی، به مدارس شهر چائوژو در گوانگدونگ دستور داده شده است که فعالیتهای دانشگاهی را متوقف کنند.
آب و هوای نامساعد در این ماه در جنوب و مرکز چین ویرانی به بار آورده است و ۳۹ نفر در پی وقوع طوفان میساک و سیل ویرانگر در گوانگشی جان خود را از دست دادهاند. میساک همچنین باعث رعد و برق و بادهای شدید شد که در استان مرکزی هوبئی ۱۱ نفر را کشت و ۳۳۱ نفر را زخمی کرد.
دانشمندان هشدار میدهند که با ادامه گرم شدن کره زمین به دلیل انتشار سوختهای فسیلی، شدت و فراوانی رویدادهای شدید آب و هوایی جهانی افزایش خواهد یافت.
چین بزرگترین تولیدکننده گازهای گلخانهای در جهان است، اما همچنین یک نیروگاه جهانی انرژی تجدیدپذیر است که قصد دارد تا سال ۲۰۶۰ اثر خود را از نظر تولید کربن خنثی کند.
منبع: خبرگزاری فرانسه