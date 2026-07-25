باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد صادق عظیمیفر معاون وزیر نفت در حاشیه دیدار وزیر نفت ایران و وزیر ارمنستانی در جمع خبرنگاران با تشریح آخرین وضعیت تولید و توزیع سوخت در کشور پس از حملات ائتلاف آمریکایی - صهیونیستی به برخی زیرساختهای انرژی در جنگ تحمیلی سوم اظهار داشت: مشارکت مردم در صرفه جویی و استفاده از ظرفیت CNG موجود در کشور، راهکارهای عبور از اوج مصرف بنزین در ماههای مرداد و شهریور است.
وی با گرامیداشت یاد ۶ تن از کارکنان شریف صنعت نفت که در جریان حملات اخیر دشمن آمریکایی _ صهیونیستی به تأسیسات نفتی به شهادت رسیدند، اظهار داشت: دشمن در اقدامات اخیر خود تلاش کرد با هدف قرار دادن تأسیسات و زیرساختهای صنعت انرژی، در روند تأمین برق، گاز و سوخت مورد نیاز کشور اختلال جدی ایجاد کند، اما با اقدامات پدافندی و واکنش سریع همکاران، آثار این حملات به حداقل ممکن رسید و پایداری زنجیره تأمین سوخت حفظ شد.
معاون وزیر نفت در تشریح آسیبها و خسارات وارده به زیرساختهای انرژی کشور در جریان جنگ اخیر تحمیلی گفت: حمله به منطقه پارس جنوبی، خوراک برخی پالایشگاهها و تأسیسات تولیدی را تحت تأثیر قرار داد و همچنین پالایشگاه لاوان هدف آسیب جزئی قرار گرفت که منجر به کاهش موقت ظرفیت آن شد.
وی با بیان اینکه در حوزه توزیع سوخت نیز به دلیل آسیب به تأسیسات انتقال و ذخیرهسازی سوخت در منطقه ری، پالایشگاه تهران با محدودیتهای عملیاتی روبهرو شد، ادامه داد: از سوی دیگر، محدودیتهای ترانزیتی در بنادر جنوبی، فرآیند تأمین بخشی از سوخت از محل واردات را نیز با چالش مواجه کرد.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران خاطرنشان کرد: مجموعه این شرایط دسترسی به ذخایر استراتژیک سوخت را محدود کرد، اما با تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت نفت به ویژه همکاران زنجیره تأمین و توزیع سوخت، زنجیره تأمین بنزین پایدار ماند؛ هرچند به دلیل ملاحظات امنیتی و شرایط موجود، تشریح جزئیات دقیق این اقدامات پدافندی امکانپذیر نیست.
تاکید بر مدیریت مصرف بنزین در مرداد و شهریور با تکیه بر استفاده از ظرفیت CNG
عظیمیفر با اشاره به فرارسیدن روزهای اوج مصرف در ماههای مرداد و شهریور تاکید کرد: با توجه به محدودیتهای ایجاد شده در تولید و واردات سوخت، عبور موفق از این دوره نیازمند مشارکت آگاهانه مردم در مدیریت مصرف است. هدف ما ایجاد محدودیت در نیازهای ضروری جامعه نیست بلکه اصلاح موقت برخی رفتارهای مصرفی است.
وی با تاکید بر ظرفیتهای مغفولمانده بخش CNG به عنوان سوخت جایگزین اضافه کرد: در حال حاضر حدود چهار میلیون خودروی دوگانهسوز و ۲ هزار و ۵۰۰ جایگاه فعال CNG در کشور وجود دارد و به منظور تشویق شهروندان، تعدادی از جایگاهها به صورت داوطلبانه اقدام به عرضه رایگان CNG کردهاند که استفاده از این ظرفیت میتواند فشار بر شبکه توزیع بنزین را به شدت کاهش دهد.
معاون وزیر نفت استفاده از ناوگان حملونقل عمومی را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به اینکه استفاده از این ناوگان در برخی بخشها رایگان شده است، کاهش ترددهای غیرضروری، نگهداری فنی مناسب خودروها و رعایت سرعت مجاز را از دیگر راهکارهای موثر در این دوره دانست.
موضع دولت در قبال قیمت بنزین و سیاستهای غیرقیمتی
عظیمیفر با مقایسه شرایط سوخت در ایران با بازارهای جهانی گفت: امروز بسیاری از کشورهای دنیا در شرایط مشابه به سهمیهبندی شدید، جیرهبندی یا افزایش چشمگیر قیمت سوخت روی آوردهاند آن هم در شرایطی که با جنگی مانند آنچه توسط دشمن آمریکایی - صهیونیستی علیه کشور عزیزمان تحمیل شده، مواجه نیستند، اما بدون شک سیاست دولت چهاردهم، صیانت از معیشت مردم و خودداری از هرگونه فشار اقتصادی است.
معاون وزیر نفت با تاکید بر اینکه تمرکز ما بر ابزارهای غیرقیمتی و مدیریتی است، اظهار داشت: اگر مصرف بیرویه ادامه یابد و محدودیتهای تولید ناشی از آسیب به تأسیسات برطرف نشود، ممکن است برای حفظ امنیت انرژی کشور تصمیمات مدیریتی اتخاذ شود که هدف آن فقط تراز کردن نظام توزیع است و به دنبال کسب درآمد برای دولت نیستیم.
وی با رد هرگونه شایعه در خصوص تصمیمات ناگهانی تاکید کرد: دولت در موضوع قیمت بنزین به دنبال غافلگیری مردم نیست. اگر در آینده اتخاذ هرگونه تصمیم جدیدی در مساله قیمت بنزین ضرورت یابد بیشک این موضوع پیش از اجرا بهطور شفاف با افکار عمومی در میان گذاشته خواهد شد و پس از دریافت بازخوردها و آمادهسازی بسترهای لازم، اجرایی میشود.