علت عدم انتشار نام این شهید تا کنون، درخواست پدر او برای جلوگیری از باخبر شدن مادر باردارش بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرعلی جداوی، دومین جاویدالاثر مدرسه شجره طیبه میناب است. علت اینکه تا به الان اسمی از این شهید منتشر نشده بود، درخواست پدر او برای باخبرنشدن مادر باردارش بود.

 

 

 

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: انفجار ، حمله آمریکا
خبرهای مرتبط
بقایای تفحص شده شهدای مدرسه میناب در هرمزگان تشییع می شود
واکنش نماینده میناب به ادعای فرمانده سنتکام
آغاز پیگیری حقوقی حمله به مدرسه میناب/ ورود وکلای بین‌المللی به پرونده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
رضا
۲۲:۱۴ ۰۳ مرداد ۱۴۰۵
ما با ترامپ امام کشتگی و پدر کشتگی و برادر خواهر کشتگی داریم . . .
۰
۱
پاسخ دادن
فوتبالیست هرمزگانی بر اثر بیماری سرطان درگذشت
آخرین اخبار
فوتبالیست هرمزگانی بر اثر بیماری سرطان درگذشت
عملیات اجرایی مسکن کارگری پالایشگاه ستاره خلیج فارس آغاز شد
اجرای طرح نهضت ملی مسکن کارکنان نفت ستاره خلیج فارس آغاز شد
امیرعلی جداوی، دومین جاویدالاثر مدرسهٔ میناب + فیلم
ثبت‌نام ۳۸ هزار هرمزگانی برای پیاده‌روی اربعین
اعلام قیمت بلیت اتوبوس‌های اعزام زائران اربعین از هرمزگان