علت عدم انتشار نام این شهید تا کنون، درخواست پدر او برای جلوگیری از باخبر شدن مادر باردارش بوده است.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u0645\u06cc\u0631\u0639\u0644\u06cc \u062c\u062f\u0627\u0648\u06cc\u060c \u062f\u0648\u0645\u06cc\u0646 \u062c\u0627\u0648\u06cc\u062f\u0627\u0644\u0627\u062b\u0631 \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0634\u062c\u0631\u0647 \u0637\u06cc\u0628\u0647 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628 \u0627\u0633\u062a. \u0639\u0644\u062a \u0627\u06cc\u0646\u06a9\u0647 \u062a\u0627 \u0628\u0647 \u0627\u0644\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0645\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0645\u0646\u062a\u0634\u0631 \u0646\u0634\u062f\u0647 \u0628\u0648\u062f\u060c \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u067e\u062f\u0631 \u0627\u0648 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0628\u0627\u062e\u0628\u0631\u0646\u0634\u062f\u0646 \u0645\u0627\u062f\u0631 \u0628\u0627\u0631\u062f\u0627\u0631\u0634 \u0628\u0648\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\n\u00a0\n