\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062c\u0644\u0627\u0644 \u0645\u0644\u06a9\u06cc\u060c \u0633\u062e\u0646\u06af\u0648\u06cc \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u062a\u0644\u0648\u06cc\u0632\u06cc\u0648\u0646\u06cc \u06af\u0641\u062a: \u062d\u062a\u06cc \u0648\u0642\u062a\u06cc \u0622\u0646\u062a\u0646 \u0646\u062f\u0627\u0634\u062a\u06cc\u062f \u06f1\u06f1\u06f2 \u0631\u0648 \u0628\u06af\u06cc\u0631\u06cc\u062f \u0648 \u062f\u0631\u062e\u0648\u0627\u0633\u062a \u06a9\u0645\u06a9 \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n