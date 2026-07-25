پنجره بسته نقل و انتقالاتی باعث شده تا سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران به فکر استفاده از بازیکنان جوان در فصل آینده باشد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در فصل نقل‌وانتقالات تابستانی شرایط متفاوتی را نسبت به سال‌های گذشته تجربه می‌کند. بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی این باشگاه باعث شده آبی‌پوشان نتوانند تمامی برنامه‌های خود برای تقویت تیم را اجرایی کنند و همین موضوع مسیر جذب بازیکنان را برای مدیران این باشگاه دشوار کرده است.

در چنین شرایطی، استقلال به سمت جذب بازیکنان جوان و آینده‌دار حرکت کرده است؛ سیاستی که به نظر می‌رسد تنها یک تصمیم مقطعی برای عبور از محدودیت‌های فعلی نیست و می‌تواند بخشی از برنامه بلندمدت این باشگاه باشد. مدیران استقلال در تلاش هستند بازیکنانی را به خدمت بگیرند که علاوه بر کمک به تیم در سال‌های پیش رو، در آینده نیز بتوانند ارزش اقتصادی برای باشگاه ایجاد کنند.

جذب بهرام گودرزی و محمد خلیفه از آلومینیوم اراک نمونه‌ای از همین رویکرد است. استقلالی‌ها در شرایطی به سراغ این بازیکنان رفته‌اند که علاوه بر توانایی فنی، سن پایین و ظرفیت پیشرفت آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است. همچنین قرارداد‌های بلندمدت، معمولا چهار یا پنج ساله، یکی از برنامه‌های مدنظر مدیران باشگاه برای حفظ این بازیکنان و جلوگیری از جدایی آسان آنها در آینده است.

این سیاست در حالی دنبال می‌شود که استقلال در سال‌های گذشته بیشتر تمرکز خود را روی جذب بازیکنان باتجربه و نام‌های شناخته شده گذاشته بود، اما شرایط جدید باعث شده نگاه مدیران این باشگاه به سمت ساختن تیمی با ترکیبی از بازیکنان جوان و باتجربه تغییر کند.

البته جوانگرایی در استقلال با چالش‌هایی نیز همراه خواهد بود. حضور بازیکنان کم‌تجربه در تیمی با انتظارات بالا و هواداران پرشمار نیازمند مدیریت دقیق کادر فنی است تا این بازیکنان بتوانند بدون فشار زیاد، مسیر پیشرفت خود را طی کنند.

از سوی دیگر، مدیران استقلال امیدوارند با سرمایه‌گذاری روی بازیکنان جوان، علاوه بر تقویت تیم در سال‌های آینده، در صورت درخشش آنها امکان درآمدزایی از انتقال این نفرات به باشگاه‌های دیگر نیز فراهم شود؛ موضوعی که بسیاری از باشگاه‌های حرفه‌ای فوتبال دنیا از آن به عنوان یک منبع درآمد مهم استفاده می‌کنند.

به این ترتیب، باید دید حرکت استقلال به سمت جذب استعداد‌های جوان، یک راهکار موقت برای عبور از مشکلات نقل‌وانتقالاتی است یا اینکه آبی‌پوشان قصد دارند مسیر جدیدی را برای ساختن تیم آینده خود آغاز کنند.