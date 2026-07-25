رئیس‌جمهور ماده واحده «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» را که در جلسه ۹۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی، ماده واحده «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» را که در جلسه ۹۲۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده بود، برای اجرا ابلاغ کرد؛ بر این اساس، این آزمایشگاه ملی زیر نظر پژوهشگاه رویان و به‌عنوان یک مرکز علمی ـ پژوهشی وابسته به جهاد دانشگاهی تأسیس می‌شود.

 در متن مصوبه «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما» خطاب به

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور
سازمان برنامه و بودجه سازمان اداری و استخدامی
فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی
فرهنگستان علوم پزشکی
سازمان جهاد دانشگاهی
پژوهشگاه رویان
آزمایشگاه ملی نخستی‌سانان - پرایما آمده است:

ماده واحده «تأسیس آزمایشگاه ملی نخستی سانان - پرایما» که در جلسه ۹۲۱ مورخ ۰۸‏/۰۷‏/۱۴۰۴ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر اساس مصوبه جلسات ۵۵۰ و ۵۸۴ شورای معین این شورا و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۷ جهاد دانشگاهی به تصویب رسیده است؛ به شرح ذیل برای اجراء ابلاغ می‌گردد:

ماده واحده - با استناد به اقدام ملی ۱۴ ذیل راهبرد کلان ۷ مصوبه سند نقشه جامع علمی کشور مبنی بر «ایجاد و توسعه آزمایشگاه‌های ملی و مراکز خدمات تخصصی در حوزه‌های اولویت‌دار»؛ اقدام‌های ملی ۴، ۹، ۱۰ و ۱۱ سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی و اقدام‌های ملی ۳ و ۵ سند راهبردی علوم و فناوری‌های شناختی و نظر به ضرورت پاسخگویی به بخشی از اساسی‌ترین، روزآمدترین و پایه‌ای‌ترین نیازهای جامعه و پیشرفت‌های شگرف و سریع بین‌المللی در زمینه مغزپژوهی، هوش مصنوعی عصب‌پایه، پروتزها و رباتهای تحت کنترل، توسعه ابزارهای نوین درمان بیماری‌های عصبی و سایر نیازهای روزآمد و چندتخصصی مربوط، «آزمایشگاه ملی نخستی سانان» که به‌اختصار «پرایما» نامیده می‌شود، زیر نظر پژوهشگاه رویان و به عنوان یک مرکز علمی - پژوهشی وابسته به جهاد دانشگاهی تأسیس می‌گردد:

تبصره ۱- اساسنامه آزمایشگاه ملی نخستی سانان توسط هیأت‌امنای جهاد دانشگاهی تصویب و ابلاغ می‌شود.

تبصره ۲- به منظور مدیریت راهبردی و نظارت بر حسن اجرای مأموریت‌های محوله، شورای راهبری آزمایشگاه ملی نخستی سانان با ترکیب نمایندگان دستگاه‌های مرتبط مشتمل بر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، فرهنگستان علوم و فرهنگستان علوم پزشکی و مدیران ذی‌ربط جهاد دانشگاهی با تعیین توسط رئیس جهاد دانشگاهی و با تأیید هیأت امناء جهاددانشگاهی تشکیل می‌گردد.

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، شورای عالی انقلاب فرهنگی
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