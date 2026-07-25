شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در اعطای وام برای سربازان گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سربازان از اقشار مهم جامعه محسوب می‌شوند که حدود دو سال از زندگی خود را صرف خدمت رسانی و آموزش برای دفاع از کشور خود در می‌کنند. با توجه به اینکه آنها با مشکلاتی از قبیل بلاتکلیفی، عدم توانایی در تشکیل خانواده و یا پیدا نکردن کار بعد از اتمام دوره سربازی خود مواجه می‌شوند، دولت به منظور رفاه حال این افراد و رهایی از این مشکلات اعطای تسهیلات وام را در نظر گرفت. اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که اعطای این تسهیلات به تاخیر افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام. مدت طولانی هست که اعطای وام سربازی به سربازان پایان خدمت از به تاخیر افتاده و هیچ ثبت نامی برای اعطای وام صورت نمی‌گیرد. از طرفی خیلی‌ها در سال پنجم پایان خدمت هستند و تازه قصد دارند برای وام اقدام کنند و اگر همچنان ثبت نام بسته باقی بماند، امکان دریافت وام از سال ششم دیگر میسر نیست. لطفا پیگیر وام سربازان باشید.

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برچسب ها: وام سربازی ، اعطای تسهیلات ، مشکلات مردم
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۶:۰۲ ۰۴ مرداد ۱۴۰۵
سلام لطفا درمورد مدرک تحصیلی برخی از کارکنان بازنشسته نظامی آجا هم رسیدگی شود برخی درحین خدمت شاغلی تحصیل نموده ومدرک کاردانی وکارشناسی دریافت نموده اند ترتیبی اتخاذ که از بابت مدرک تحصیلی ازامتیاز ورتبه برخوردار شوند
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