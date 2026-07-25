تنش در برابر تنش؛ پاسخ موشکی یمن به عربستان + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - مقام‌های یمنی تأکید کرده‌اند که هیچ حمله‌ای به این کشور بدون پاسخ نخواهد ماند و مرحله پیش‌رو بر پایه افزایش متقابل سطح تنش دنبال می‌شود. همزمان، حملات موشکی و پهپادی به مناطقی در جنوب و غرب عربستان، خسارت به برخی زیرساخت‌ها، آتش‌سوزی در جیزان و اختلال در فعالیت فرودگاه‌های این منطقه را به دنبال داشت.

نیروهای مسلح یمن همچنین با انتشار پیام‌هایی از تداوم این راهبرد خبر داده و اعلام کرده‌اند در صورت ادامه حملات، گزینه‌های مختلفی از جمله هدف قرار دادن زیرساخت‌های حساس و مسیرهای راهبردی دریایی را در دستور کار دارند. قرار است جزئیات بیشتری از عملیات اخیر نیز از سوی این نیروها منتشر شود.