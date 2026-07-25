باشگاه خبرنگاران جوان - تفاهم‌نامه همکاری راهبردی میان شهرداری‌های کرمان و مشهد با محوریت پیوند معنوی میان مزار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی در کرمان و مرقد مطهر قائد امت در جوار حرم مطهر رضوی در مشهد به امضا رسید. این توافقنامه که به امضای شهرداران دو کلان‌شهر رسید، بر ارتقای دیپلماسی شهرهای مقاومت و برندسازی بین‌المللی دارایی‌های نمادین این دو قطب بزرگ مذهبی و انقلابی تأکید دارد.

امروز سوم مردادماه، در آیینی رسمی در مشهد تفاهم‌نامه همکاری راهبردی میان محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد مقدس و محسن تویسرکانی، شهردار کرمان با هدف بسترسازی برای همکاری در عرصه‌های دیپلماسی شهری، امور بین‌الملل و برندسازی شهری به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه بر ۵ محور کلیدی از جمله دیپلماسی شهری و کنشگری بین‌المللی، برندسازی شهری مکمل، دیپلماسی شهرهای مقاومت، گردشگری بین‌المللی و بازاریابی مشترک و صنایع نوآور و خلاق فرهنگی متمرکز است.

یکی از برجسته‌ترین مفاد این سند، طراحی و تثبیت برند مکمل شهری با بهره‌گیری از دارایی‌های نمادین است. بر این اساس، مقرر شد ظرفیت‌های معنوی مشهد مقدس شامل آستان مطهر امام رضا (ع) و مرقد مطهر قائد امت در جوار حرم مطهر رضوی، در کنار دارایی‌های نمادین کرمان شامل مزار مطهر سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و میراث جهانی منظر فرهنگی بم، به عنوان زنجیره‌ای واحد در بازارهای جهانی گردشگری، رسانه و سرمایه‌گذاری معرفی شوند.

همچنین در این توافقنامه تاکید شده است که کلان‌شهر مشهد با استفاده از کرسی‌های بین‌المللی خود در مجامع جهانی همچون انجمن کلان‌شهرهای جهان (Metropolis) و سازمان شهرهای متحد و دولت‌های محلی (UCLG)، بستری برای حضور موثر کرمان به عنوان خاستگاه مکتب مقاومت و توسعه دیپلماسی شهرهای مقاومت فراهم آورد.

این همکاری راهبردی، گامی نو در جهت هم‌افزایی ظرفیتهای دیپلماتیک و فرهنگی دو کلان‌شهر برای تاثیرگذاری در سطح منطقه و جهان محسوب می‌شود

امضای تفاهم‌نامه گردشگری مقاومت فی‌مابین کرمان و مشهد

شهرداران مشهد و کرمان با امضای یک تفاهم‌نامه راهبردی در پایتخت معنوی ایران، گام بلندی برای تعریف زنجیره جدید «گردشگری مقاومت»، تجاری‌سازی صنایع خلاق فرهنگی و ارتقای سهم این دو کلان‌شهر در مجامع بین‌المللی برداشتند.

آیین امضای تفاهم‌نامه گردشگری مقاومت امروز شنبه سوم مرداد با حضور محسن تویسرکانی، شهردار کرمان و محمدرضا قلندرشریف، شهردار مشهد، به میزبانی مشهد مقدس برگزار شد.

اهمیت امضای این تفاهم‌نامه به دلیل میزبانی سالانه مشهدالرضا(ع) از میلیون‌ها زائر و جهان‌شهر کرمان به عنوان خواستگاه و آرامگاه ابدی سیدالشهدای مقاومت، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی است.