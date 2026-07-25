سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد که محاصره دریایی عربستان اولین گام در کارزار «محاصره در برابر محاصره» است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - محمد عبدالسلام، سخنگوی انصارالله یمن اعلام کرد که محاصره دریایی یمن علیه عربستان سعودی اولین گام در کارزار «محاصره در برابر محاصره» است.

محمد عبدالسلام با تاکید بر شکست جنگ هشت ساله عربستان سعودی در یمن اعلام کرد که این کشور به اقدام نظامی و فشار اقتصادی علیه یمن روی آورده و اعلام کرد که عربستان به دنبال جبران خسارات خود از طریق محاصره اقتصادی است.

به گزارش تلویزیون المسیره، او همچنین عربستان سعودی را به تشدید درگیری با هدف قرار دادن الحدیده، جزیره کمران و فرودگاه صنعا متهم کرد و هشدار داد که هرگونه حمله به یمن با واکنش مواجه خواهد شد.

عبدالسلام تاکید کرد که اقدامات عربستان سعودی پیامد‌هایی برای امنیت و اقتصاد این کشور خواهد داشت.

منبع: الجزیره