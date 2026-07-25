جایگاه راهبردی شیراز در مدیریت شهری جهان تثبیت شد

باشگاه خبرنگاران جوان - جوردی واکوئر، دبیرکل انجمن کلان‌شهرهای مهم جهان (متروپلیس)، در پی انتخاب محمدحسن اسدی در ارکان مدیریتی این شبکه بین‌المللی، با ارسال پیامی این موفقیت را تبریک گفت و حضور شیراز در ساختار مدیریتی متروپلیس را مایه افتخار عنوان کرد.

او در این پیام، ضمن تشریح مسئولیت‌های مرتبط با کرسی نایب‌رئیس منطقه‌ای، افزود: نایب‌رئیس منطقه‌ای علاوه بر فعالیت به عنوان نماینده متروپلیس در منطقه مربوطه، به عنوان مرجعی برای مسائل و موضوعات منطقه‌ای، فرصت‌های همکاری و رشد شبکه اعضای سازمان را شناسایی کرده و نگرش و اولویت‌های منطقه متبوع خود را به متروپلیس منعکس می‌کند.

جوردی واکوئر همچنین ایفای هم‌زمان این دو مسئولیت را فرصتی ارزشمند برای ارتقای جایگاه بین‌المللی شیراز و نیز نقش‌آفرینی در مسیر بهبود کیفیت زندگی شهروندان کلانشهرهای جهان ارزیابی کرد.

منبع: شهرداری شیراز