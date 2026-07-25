باشگاه خبرنگاران جوان - فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا اعلام کرده است که از این پس شهادت هر شهروند ایرانی با هدف قرار گرفتن یک نیروی آمریکایی پاسخ داده خواهد شد؛ موضعی که همزمان با تأکید مقام‌های ایرانی بر راهبرد «چشم در برابر چشم» مطرح شده است. در همین حال، موضوع تلفات نظامیان آمریکایی و حساسیت افکار عمومی این کشور نسبت به ادامه جنگ، به یکی از محورهای اصلی بحث‌ها تبدیل شده است.

همزمان، مقام‌ها و تحلیلگران ایرانی معتقدند افزایش توان بازدارندگی و تداوم حملات موشکی، معادلات واشنگتن را تغییر داده و هزینه سیاسی، نظامی و اقتصادی ادامه درگیری را برای آمریکا افزایش داده است؛ موضوعی که به باور آنان در تغییر مواضع اخیر مقامات آمریکایی نیز بازتاب یافته است.