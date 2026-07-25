باشگاه خبرنگاران جوان - غرقشدگی یکی از مهمترین علل مرگهای قابل پیشگیری در جهان به شمار میرود و با اجرای راهکارهای اثربخش میتوان جان هزاران نفر را نجات داد. ۲۵ جولای به عنوان روز جهانی پیشگیری از غرقشدگی فرصتی برای افزایش آگاهی عمومی و جلب مشارکت همه نهادها و افراد در راستای پیشگیری از یکی از مهمترین علل مرگهای قابل پیشگیری در جهان است.
بر اساس اعلام سازمان جهانی بهداشت، سالانه بیش از ۳۰۰ هزار نفر در سراسر جهان بر اثر غرقشدگی جان خود را از دست میدهند؛ به عبارتی به طور متوسط ۳۰ نفر در هر ساعت قربانی این حادثه میشوند همچنین نزدیک به یکچهارم این قربانیان را کودکان زیر پنج سال تشکیل میدهند و غرقشدگی همچنان یکی از ۱۰ علت اصلی مرگ کودکان ۵ تا ۱۴ سال در جهان محسوب میشود.
بیش از ۹۰ درصد موارد مرگ ناشی از غرقشدگی در کشورهای کمدرآمد و با درآمد متوسط رخ میدهد و کودکان و نوجوانان ساکن مناطق روستایی، بیش از سایر گروهها در معرض خطر قرار دارند. بسیاری از این حوادث در رودخانهها، دریاچهها، چاهها، مخازن ذخیره آب و استخرهای شنا اتفاق میافتد.
شعار روز جهانی پیشگیری از غرقشدگی در سال ۲۰۲۶ «با هم متحد شویم تا روند غرقشدگی را تغییر دهیم» انتخاب شده است؛ شعاری که بر نقش همکاری دولتها، نظام سلامت، دستگاههای اجرایی، مراکز آموزشی، خانوادهها و جوامع محلی در کاهش خطر غرقشدگی تاکید دارد.
در همین راستا، استراتژی جهانی پیشگیری از غرقشدگی هدفگذاری کرده است که با توسعه آموزش، ارتقای ایمنی محیطهای آبی، تقویت مهارتهای شنا و نجات غریق، بهبود نظامهای امداد و افزایش آگاهی عمومی، میزان مرگومیر ناشی از غرق شدگی تا سال ۲۰۳۵ تا ۳۵ درصد کاهش یابد.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر اهمیت آموزش همگانی، رعایت نکات ایمنی در محیطهای آبی، نظارت مستمر بر کودکان و نوجوانان و همکاری همه دستگاههای مسئول برای پیشگیری از حوادث غرقشدگی تاکید میکند و از شهروندان میخواهد با رعایت اصول ایمنی، در حفظ سلامت خود و دیگران سهیم باشند.
منبع: وزارت بهداشت