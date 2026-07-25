باشگاه خبرنگاران جوان؛ روژیار شعبانی خواه - باشگاه استقلال در ادامه برنامهریزی برای فصل جدید لیگ برتر، تکمیل کادرفنی سهراب بختیاریزاده را در دستور کار قرار داده است. مدیران این باشگاه به سرمربی آبیپوشان وعده دادهاند پیش از آغاز رقابتهای فصل جدید، یک مربی خارجی به جمع اعضای کادرفنی اضافه خواهد شد تا در امور فنی به بختیاریزاده کمک کند.
استقلالیها که در فصل گذشته با تغییرات روی نیمکت مواجه بودند، این بار قصد دارند با ایجاد ثبات در کادر فنی، شرایط بهتری برای آمادهسازی تیم فراهم کنند. در همین راستا، جذب یک دستیار خارجی یکی از درخواستهای بختیاریزاده بوده و مدیران باشگاه نیز موافقت خود را با این موضوع اعلام کردهاند.
سرمربی استقلال اعتقاد دارد حضور یک مربی خارجی با تجربه میتواند به ارتقای سطح تمرینات، برنامهریزی فنی و آمادهسازی تیم برای رقابتهای فصل جدید کمک کند. به همین دلیل، باشگاه در حال بررسی گزینههای مختلف است تا فردی را انتخاب کند که بتواند مکمل کادرفنی فعلی آبیپوشان باشد.
بر اساس برنامهریزی انجام شده، قرار است این مربی خارجی پیش از شروع فصل جدید لیگ برتر به تهران اضافه شود تا در کنار سایر اعضای کادرفنی فعالیت خود را آغاز کند. استقلالیها امیدوارند با تکمیل نیمکت و همچنین تقویت تیم در نقلوانتقالات، فصل جدید را با شرایط متفاوتی آغاز کنند.
بختیاریزاده در حالی کار خود را برای فصل آینده دنبال میکند که مدیران استقلال علاوه بر جذب بازیکنان مورد نیاز، به دنبال ایجاد ساختاری منسجم در کادرفنی هستند تا این تیم بتواند با آمادگی کامل وارد مسابقات شود.