متن کامل اطلاعیه ستاد اربعین به شرح زیر است:

«در آستانه اربعین حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و در حالی که نسیم این حماسه بزرگ با پژواک ندای «مثلی لا یبایع مثله» در جان‌ها طنین‌انداز شده است، بدین‌وسیله آغاز برنامه رسمی اربعین حسینی اعلام می‌شود. این مسیر تجلی‌گاه وحدت، ایثار و ایستادگی است لذا از تمامی زائران دعوت می‌شود با آمادگی معنوی و جسمانی و با در نظر گرفتن نکات زیر، شکوه این حماسه را در کنار یکدیگر و سایر خواهران و برادران ایمانی از دیگر ممالک اسلامی بیش از پیش نمایان سازند.

۱- سفر زیارتی اربعین حسینی یک سفر خارجی محسوب می‌شود، لذا از تمامی هموطنان گرامی درخواست می‌شود لزوماً با در دست داشتن گذرنامه معتبر بین‌المللی یا زیارتی با مدت اعتبار حداقل ۶ ماه، به مرزهای خروجی کشور مراجعه کنند.

۲- اتباع مجاز و مقیم کشور لزوماً با در دست داشتن سند مسافرتی خادم و صادره در سال جاری می‌توانند از مرز شلمچه در استان خوزستان به کشور عراق عزیمت کنند.

۳- برنامه‌های اجرایی و مدیریت مواکب از سوم مردادماه در تمام طول مسیر فعال خواهند بود. لطفاً با خادمان و مسئولین مستقر در مسیر که برای خدمت‌رسانی به زوار حضور دارند، همکاری کامل داشته باشید.

۴- داروهای شخصی و ضروری خود را (بویژه افراد دارای بیماری خاص) به مقدار کافی همراه داشته باشید.

۵- برای جلوگیری از خستگی مفرط از کفش مناسب و کوله پشتی استاندارد استفاده نموده و سبک سفر کنید.

۶- هموطنان گرامی در طول ایام سفر آخرین اخبار مرتبط با مراسم اربعین حسینی را از طریق مراجع رسمی (صدا و سیما علی‌الخصوص رادیو اربعین و کانال رسمی ستاد مرکزی اربعین در پیام‌رسان‌های داخلی به آدرس setadarbaeen_ir@ ) پیگیری کنند.

سعی کنید در طول مسیر با توسل، دعا و تفکر از هیاهوها فاصله گرفته و با یاد و خاطره آقای شهید و سایر شهدای گرانقدر ایران سرافراز، فرصت طلایی برای بازسازی معنوی خود فراهم کنید.»