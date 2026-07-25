باشگاه خبرنگاران جوان - علی متانت مدیرکل فرودگاه‌های استان گلستان اظهار کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده از سوی اداره‌کل فرودگاه‌های استان گلستان، ۱۲ پرواز مستقیم در مسیر گرگان ـ نجف و نجف- گرگان برای بازه زمانی ششم تا ۱۶ مردادماه برنامه‌ریزی شده است.

وی افزود: نخستین پرواز این مسیر روز ششم مردادماه ساعت ۱۹ و ۴۵ دقیقه با شرکت هواپیمایی معراج انجام می‌شود و در ادامه نیز شرکت‌های هواپیمایی ایران‌ایر و وارش در مسیر گرگان- نجف و بالعکس پرواز خواهند داشت.

مدیرکل فرودگاه‌های استان گلستان با اشاره به ظرفیت مناسب پروازهای در نظر گرفته‌شده برای جابه‌جایی زائران اربعین حسینی گفت: ظرفیت پروازها از ۱۵۰ نفر آغاز می‌شود و در برخی پروازها به ۲۷۵ تا ۳۰۰ نفر می‌رسد.

متانت ادامه داد: بلیت این پروازها از طریق سایت‌های فروش بلیت شرکت‌های هواپیمایی در دسترس زائران قرار دارد و متقاضیان می‌توانند با مراجعه به این سامانه‌ها نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند.

وی با اشاره به امکان افزایش پروازهای گرگان ـ نجف در صورت استقبال زائران بیان کرد: با توجه به مکاتبات و پیگیری‌های انجام‌شده با شرکت‌های هواپیمایی، در صورت تکمیل ظرفیت پروازهای موجود، این آمادگی وجود دارد که با همکاری شرکت‌های هواپیمایی تعداد پروازها در این بازه زمانی افزایش یابد.

مدیرکل فرودگاه‌های استان گلستان همچنین از آمادگی کامل فرودگاه گرگان برای پذیرش زائران اربعین خبر داد و گفت: با توجه به برقراری پروازهای خارجی در فرودگاه گرگان، ترمینال پروازهای خارجی آماده خدمت‌رسانی است و همکاران ما آمادگی دارند به صورت ۲۴ ساعته در خدمت زائرانی باشند که قصد دارند از این فرودگاه برای سفر به عتبات عالیات استفاده کنند.

متانت از زائران خواست در صورت برنامه‌ریزی برای استفاده از پروازهای مستقیم گرگان ـ نجف، هرچه سریع‌تر نسبت به تهیه بلیت اقدام کنند و افزود: استقبال زائران و تکمیل ظرفیت پروازهای موجود، زمینه را برای برنامه‌ریزی و افزایش پروازهای جدید در این مسیر فراهم خواهد کرد.