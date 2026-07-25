عاشقانی که جان را فرش راه حسین (ع) کردند + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - سید مجید بنی فاطمه، مداح اهل بیت (ع) در برنامه جاذبه از شبکه افق گفت: در مسیر سفر به بصره، با مادری روبه‌رو شدیم که سه فرزند داشت. پسرش از مادر خواست که برای ایام اربعین، فرش‌ها را بشویند و به صورت تمیز در زیر پای زائران امام حسین (ع) پهن کنند. مادر قبول کرد و بچه‌ها فرش‌ها را به پشت‌بام بردند تا پهن کنند. اما کوتاه بودن ارتفاع پشت‌بام و وجود کابل‌های فشار قوی برق باعث شد که به‌دلیل خیس بودن فرش‌ها، هر سه فرزند مادر دچار برق‌گرفتگی شوند و جان خود را از دست بدهند. مادر با عجله به محل حادثه رسید و صحنه دردناکی را دید. با این حال، این مادر استقامت عجیبی نشان داد. او پس از دیدن این مصیبت، با پدر بچه‌ها صحبت کرد. پدر با آرامش گفت: آن‌ها فدای امام حسین (ع) شدند و مهمان امام هستند.