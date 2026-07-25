باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز شنبه تأکید کرد که بلندی‌های جولان قلمرو سوریه است و ادامه تجاوزات اسرائیل «غیرقابل قبول» است.

گوترش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با اسعد الشیبانی، وزیر امور خارجه دولت موقت سوریه در دمشق گفت: «سازمان ملل متحد در کنار تمامیت ارضی، استقلال و حاکمیت سوریه ایستاده است. ما خواستار پایان دادن به همه تجاوزات هستیم.»

دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین گفت که سوریه در حال حاضر در مرحله «بهبود و سرمایه‌گذاری» است و از جامعه بین‌المللی خواست تا از «آینده و رفاه آن» حمایت کنند.

گوترش در اولین سفر یک دبیرکل سازمان ملل به سوریه در ۱۷ سال گذشته گفت: «هیچ کشوری از یک درگیری بسیار شدید بیرون نمی‌آید و خود را به تنهایی بازسازی نمی‌کند و ما باید به سوریه در عزم و اراده‌اش برای انجام این کار کمک کنیم.»

منبع: بریکینگ نیوز