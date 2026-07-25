رئیس فدراسیون گلف با تأکید بر توسعه برابر بخش مردان و بانوان گفت: نخستین دوره مسابقات برترین‌های گلف بانوان با فرمت حرفه‌ای و استاندارد‌های بین‌المللی برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - حمید عزیزی، رئیس فدراسیون گلف، در حاشیه بازدید فریبا محمدیان، معاون توسعه ورزش بانوان وزارت ورزش و جوانان از مسابقات برترین‌های گلف بانوان اظهار داشت: امروز مفتخریم که میزبان خانم محمدیان هستیم؛ ایشان تلاش‌های زیادی برای توسعه ورزش بانوان انجام داده‌اند و یکی از نتایج این حمایت‌ها، حضور نازنین شهرکی در بازی‌های آسیایی ناگویا است.

وی افزود: فدراسیون گلف طی سال‌های اخیر تلاش کرده عدالت و توازن را میان بخش مردان و بانوان حفظ کند و همان اندازه که برای آقایان برنامه‌ریزی داریم، در حوزه بانوان نیز با جدیت فعالیت می‌کنیم.

رئیس فدراسیون گلف با اشاره به ظرفیت بالای بانوان این رشته گفت: علاقه‌مندیم مسیر توسعه گلف بانوان به شکلی پیش برود که ورزشکاران این بخش بتوانند در کنار آقایان رقابت کنند و حتی در برخی بخش‌ها به موفقیت‌های بیشتری برسند.

عزیزی درباره نخستین دوره مسابقات برترین‌های گلف بانوان عنوان کرد: این رقابت‌ها برای نخستین بار در قالبی حرفه‌ای و با فرمت بین‌المللی برگزار می‌شود. ورزشکاران طی چهار روز متوالی و حدود شش ساعت در روز، در زمینی با مساحت ۶۰ تا ۷۰ هکتار به رقابت می‌پردازند که نشان‌دهنده سختی و شرایط خاص این رشته است.

وی ادامه داد: گلف رشته‌ای متفاوت است و نمی‌توان آن را با بسیاری از رشته‌های دیگر مقایسه کرد. نیاز به تمرکز، آمادگی جسمانی و توانایی ذهنی بالا دارد و خوشبختانه بانوان گلفر ایران با تلاش خودشان مسیر خوبی را آغاز کرده‌اند.

رئیس فدراسیون گلف تأکید کرد: یکی از نکات مثبت این مسابقات این است که بانوان به شکل مستقل و حرفه‌ای کار را پیش می‌برند. همان سخت‌گیری‌ها و استاندارد‌هایی که در بخش آقایان اعمال می‌شود، در بخش بانوان نیز اجرا خواهد شد تا مسیر رشد این رشته هموارتر شود.

برچسب ها: گلف ، حمید عزیزی
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