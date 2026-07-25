شهردار خاش با اشاره به تداوم بارش‌های رگباری و سیلابی شدن رودخانه‌های فصلی این شهرستان، از شهروندان و خانواده‌ها خواست برای حفظ جان خود از تجمع و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق در معرض خطر به‌طور جدی خودداری کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان  ؛ گنجعلی - مهدی شهنوازی اظهار کرد: در پی بارش شدید باران همراه با رعد و برق، رودخانه‌های پنج‌انگشت، مهران و ایرندگان سیلابی شده و برخی معابر شهری نیز دچار آبگرفتگی شده‌اند.

بارش‌های رگباری در خاش؛ شهردار: شهروندان از حضور در حاشیه رودخانه‌های سیلابی خودداری کنند +فیلم و تصاویر

بارش‌های رگباری در خاش؛ شهردار: شهروندان از حضور در حاشیه رودخانه‌های سیلابی خودداری کنند +فیلم و تصاویر

بارش‌های رگباری در خاش؛ شهردار: شهروندان از حضور در حاشیه رودخانه‌های سیلابی خودداری کنند +فیلم و تصاویر

بارش‌های رگباری در خاش؛ شهردار: شهروندان از حضور در حاشیه رودخانه‌های سیلابی خودداری کنند +فیلم و تصاویر

بارش‌های رگباری در خاش؛ شهردار: شهروندان از حضور در حاشیه رودخانه‌های سیلابی خودداری کنند +فیلم و تصاویر

وی افزود: از نخستین ساعات آغاز بارندگی، تمامی نیرو‌های خدمات شهری، آتش‌نشانی و ماشین‌آلات شهرداری خاش در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و در نقاط بحرانی شهر مشغول هدایت آب‌های سطحی، رفع آبگرفتگی معابر و ارائه خدمات به شهروندان هستند.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

شهردار خاش با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: از همه خانواده‌ها، گردشگران و شهروندان درخواست می‌شود از هرگونه تجمع، توقف، استراحت و عکاسی در حاشیه رودخانه‌های سیلابی، مسیل‌ها و مسیر‌های عبور روان‌آب‌ها خودداری کنند، زیرا شدت جریان آب در این مناطق می‌تواند در مدت کوتاهی افزایش یافته و جان افراد را با خطر جدی مواجه کند.

شهنوازی بیان کرد: شهرداری با همکاری سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، وضعیت مناطق مختلف شهر را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و کاهش خسارت‌های احتمالی انجام خواهد شد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، اخبار و هشدار‌های دستگاه‌های مسئول را از منابع رسمی دنبال کرده و در صورت مشاهده آبگرفتگی یا بروز هرگونه حادثه، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به نیرو‌های امدادی و خدمات شهری اطلاع دهند.

 

برچسب ها: بارش رگباری ، هواشناسی ، سیلابی
خبرهای مرتبط
هشدار شرکت آب منطقه‌ای گیلان نسبت به سیلابی شدن رودخانه ها
احتمال رگبار باران در کرمان
ساری،
جمعه بارانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تأمین آب بمپور در اوج خشکسالی / تداوم خدمت‌رسانی با وجود کاهش ۶۵ لیتر بر ثانیه از منابع
کشف فرار مالیاتی میلیاردی در زاهدان
جمع‌آوری بیش از ۱۸ کیلومتر کابل برق غیرمجاز / کسر مصرف بیش از ۵۱ میلیون کیلووات ساعت
آخرین اخبار
تأمین آب بمپور در اوج خشکسالی / تداوم خدمت‌رسانی با وجود کاهش ۶۵ لیتر بر ثانیه از منابع
جمع‌آوری بیش از ۱۸ کیلومتر کابل برق غیرمجاز / کسر مصرف بیش از ۵۱ میلیون کیلووات ساعت
کشف فرار مالیاتی میلیاردی در زاهدان
بارش ۵۴ میلی‌متری در سوران؛ تداوم باد شدید و گردوخاک در سیستان و بلوچستان
تشکیل ستاد مدیریت بحران در خاش؛ آماده‌باش کامل نیروهای خدماتی همزمان با بارش شدید و رعد و برق
شهردار: شهروندان از حضور در حاشیه رودخانه‌های سیلابی خودداری کنند +فیلم و تصاویر
نقش راهبردی سیستان و بلوچستان در تامین بازار موز کشور/ سهم ۹۹.۵ درصدی استان در تولید داخلی موز
کشف محموله داروی‌های میلیاردی غیرمجاز قاچاق در مرز‌های سیستان وبلوچستان