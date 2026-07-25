باشگاه خبرنگاران جوان ؛ گنجعلی - مهدی شهنوازی اظهار کرد: در پی بارش شدید باران همراه با رعد و برق، رودخانه‌های پنج‌انگشت، مهران و ایرندگان سیلابی شده و برخی معابر شهری نیز دچار آبگرفتگی شده‌اند.

وی افزود: از نخستین ساعات آغاز بارندگی، تمامی نیرو‌های خدمات شهری، آتش‌نشانی و ماشین‌آلات شهرداری خاش در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته و در نقاط بحرانی شهر مشغول هدایت آب‌های سطحی، رفع آبگرفتگی معابر و ارائه خدمات به شهروندان هستند.

شهردار خاش با تأکید بر رعایت نکات ایمنی گفت: از همه خانواده‌ها، گردشگران و شهروندان درخواست می‌شود از هرگونه تجمع، توقف، استراحت و عکاسی در حاشیه رودخانه‌های سیلابی، مسیل‌ها و مسیر‌های عبور روان‌آب‌ها خودداری کنند، زیرا شدت جریان آب در این مناطق می‌تواند در مدت کوتاهی افزایش یافته و جان افراد را با خطر جدی مواجه کند.

شهنوازی بیان کرد: شهرداری با همکاری سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، وضعیت مناطق مختلف شهر را به‌صورت مستمر رصد می‌کند و در صورت نیاز، اقدامات لازم برای مدیریت شرایط و کاهش خسارت‌های احتمالی انجام خواهد شد.

وی از شهروندان خواست ضمن رعایت توصیه‌های ایمنی، اخبار و هشدار‌های دستگاه‌های مسئول را از منابع رسمی دنبال کرده و در صورت مشاهده آبگرفتگی یا بروز هرگونه حادثه، موضوع را در سریع‌ترین زمان ممکن به نیرو‌های امدادی و خدمات شهری اطلاع دهند.