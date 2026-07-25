وزارت جهاد جهادکشاورزی چهاردهمین فهرست جدید محصولات مستثنی از ممنوعیت صادرات، شامل ۱۵ محصول را برای اجرا ابلاغ کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - چهاردهمین فهرست محصولات معاف از ممنوعیت صادرات توسط وزارت جهاد کشاورزی برای اجرا به سازمان توسعه تجارت ابلاغ شد.

بر اساس نامه محمدرضا طلائی، سرپرست معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به محمدصادق دهقان دهنوی، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، این فهرست در ادامه مکاتبات پیشین درباره کد تعرفه‌های مستثنی از ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی و پس از ارزیابی وضعیت بازار کشور تهیه و ابلاغ شده است.

در این نامه از رئیس سازمان توسعه تجارت خواسته شده است مراتب به گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شود تا امکان صادرات اقلام مندرج در فهرست جدید فراهم شود.

فهرست چهاردهم محصولات معاف از ممنوعیت صادرات شامل اقلامی از جمله پای مرغ تازه و منجمد، اسپرم گاو، کشمش، توت‌فرنگی، آلبالو، چای سبز، سماق، تخمه آفتابگردان آجیلی، گیاهان دارویی، آخال حبوبات و مواد پروتئینی تکستوره سویا است که برای برخی از آنها اخذ مجوز یا تأیید دستگاه‌های ذی‌ربط پیش‌بینی شده است.

برچسب ها: محصولات کشاورزی ، صادرات محصولات باغی
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