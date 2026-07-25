والدین باید با کودکان خود با زبان بازی صحبت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - صحبت و یا دادن تذکر به کودکان باید با زبانی مختص به کودکان باشد و بهتر است والدین با زبان بازی به این مساله بپردازند.

در همین رابطه فاطمه سادات حسینی، روانشناس و بازی درمانگر در برنامه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه کرد.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: روانشناسی خانواده ، مشاور خانواده ، گفتار درمانی
خبرهای مرتبط
مهارت گفت‌وگو در خانواده؛ چرا زوج‌ها نمی‌توانند با هم حرف بزنند؟
پاتوق‌های جوانان، روایت تازه‌ای از همدلی و نشاط اجتماعی
اختلالات روانی در مهاجران؛ افزایش دو تا سه‌برابری خطر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
آخرین اخبار
باند فروش دینارهای جعلی در آستانه اربعین متلاشی شد؛ کشف بیش از ۵ هزار دینار تقلبی
انتقام زن همسایه با طراحی سرقت ۴۵ میلیارد ریالی از منزل دوستش
دیه و ۸ سال حبس؛ مجازات مرد دخترکش
بازدید استاندار تهران از خدمت رسانی به زائرین اربعین در نجف اشرف
دارندگان سند تک‌برگ زرد بخوانند؛ آیا باید سند خود را تعویض کنند؟
فاکتور‌هایی که باعث می‌شود نتوانیم «نه» بگوییم + فیلم
جزئیات سامانه «یکپارچه و سکومحور» خدمات غیرحضوری دفاتر الکترونیک قضایی
گردن‌کلفت‌ها جای پارک را به مردم می‌فروشند
بهره برداری از ۷ گلوگاه عمرانی و ترافیکی تهران در ۲۰ روز
فرجام شوهرکشی عروس ۱۵ ساله
هشدار ایمنی به بیمارستان ضیائیان/ پیشنهاد ایجاد ۳ ظرفیت جدید آرامستان در تهران
نقاط کور امدادرسانی تهران تحت پوشش ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی
آخرین وضعیت جاده‌های کشور/ ترافیک سنگین در ۴ محور منتهی به تهران
وقتی کارگاه ساختمانی به خیابان می‌رسد؛ گلایه شهروندان از پروژه‌های ساختمانی تهرانسر
توصیه‌های پلیس آگاهی برای سفری ایمن در اربعین
ادامه بررسی لایحه حمایت از شهروندان تهرانی در جنگ تحمیلی
زاکانی: ۵۷ کیلومتر از مسیر‌های شهری کوتاه می‌شود
ساعدی‌نیا اجازه کافه‌داری ندارد
آغاز فعالیت ستاد اربعین بنیاد شهید برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین
لزوم صحبت با زبان بازی در مواجهه با کودکان + فیلم
ضربه پلیس امنیت اقتصادی به استخراج غیرمجاز رمزارز؛ کشف ماینر‌های ۶ میلیارد تومانی
چگونگی درخواست کمک در صورت نداشتن آنتن موبایل + فیلم
توصیه‌های ستاد اربعین به زائران عتبات عالیات
ورود تعزیرات به پرونده سبدفروشی دارو/ متخلفان تا ۵ برابر ارزش کالای تحمیلی جریمه می‌شوند
اعلام وضعیت قرمز در حریم پایتخت/ دست خالی شهرداری و جولان شارلاتان‌ها
امکان ثبت‌نام سرویس مدارس برای جاماندگان/ ثبت‌نام بیش از ۹۰ هزار نفر تاکنون
رئیس پلیس راه فراجا: بیش از ۶۵۰ هزار زائر از مرز‌های کشور خارج شدند
شهدای مدرسه شجره طیبه میناب برگی زرین به تاریخ ایثار، شهادت و مقاومت ایران افزودند
یک تن مواد مخدر روی میز پلیس تهران