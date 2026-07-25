باشگاه خبرنگاران جوان - در پی شدت گرفتن شرایط جوی، نیروهای شهرداری با حضور میدانی در سطح شهر نسبت به پایش معابر، ایمن‌سازی نقاط حادثه‌خیز و رفع مشکلات احتمالی اقدام کردند.

بر اثر وزش باد شدید، تعدادی از درختان در معابر، میادین و پارک‌های سطح شهر دچار شکستگی و سقوط شدند که نیروهای فضای سبز و خدمات شهری با استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات، عملیات جمع‌آوری شاخه‌ها و پاکسازی مسیرها را برای جلوگیری از انسداد معابر و حفظ ایمنی شهروندان آغاز کردند.

شهرداری خاش اعلام کرد تا پایان ناپایداری‌های جوی، نیروهای عملیاتی در آماده‌باش کامل خواهند بود و از شهروندان نیز خواست ضمن خودداری از توقف و تردد غیرضروری در کنار درختان فرسوده، تابلوهای تبلیغاتی و سازه‌های موقت، در صورت مشاهده هرگونه حادثه، مراتب را از طریق سامانه‌های ارتباطی شهرداری و آتش‌نشانی اطلاع دهند.

منبع شهرداری خاش